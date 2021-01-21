В Крыму столкнулись со сложностями при решении вопроса по опреснению морской воды

Симферополь, 21 января. В Крыму в некоторых регионах пока держится настоящая зима, в горах наконец-то выпал снег, что для очередного засушливого года в республике очень хорошо. Однако специалисты все равно не дают позитивных прогнозов по наполняемости водохранилищ в этом году, поскольку до конца зимы ожидается, что выпадет всего 80–100 мм осадков. Также они говорят, что и 2021 год, скорее всего, окажется для Крыма засушливым.

При этом сейчас в республике реализуется комплексный план по надежному водообеспечению Крыма и Севастополя, о чем ранее рассказывал ФАН. В правительстве рассматривают вопрос включения строительства опреснительных установок на полуострове в федеральную целевую программу социально-экономического развития регионов, однако окончательное решение по этому поводу до сих пор не приняли. Хотя активное обсуждение строительства опреснительных установок в Крыму ведется с осени 2020 года, причем на всех уровнях.

Засуха может закончиться не вовремя

Дело в том, что это не только дорогостоящий проект, причем точные суммы никто назвать пока не может, но еще и не совсем своевременный, поскольку на проектирование и строительство опреснительных установок уйдет минимум 14 месяцев ― это уже оптимистичный срок, за который можно реализовать данный проект. Даже если справятся за год, может быть уже поздно, поскольку засушливый период в Крыму к тому времени уже должен закончиться.

Конечно, гарантий по этому поводу никто не дает, однако, судя по многолетним наблюдениям ученых, именно в 2022 году в Крыму должны начаться полноводные годы. Этот период в среднем длится от шести до восьми лет, после чего на два-три года наступает засуха, и так по кругу. В любом случае, хоть вопрос и стоит остро, власти Крыма готовят обоснование того, стоит ли вообще строить в республике опреснительные станции или нет. Нужно точно понимать целесообразность данного проекта.

Много вопросов, которые нужно решить

Когда в Крыму начали вплотную заниматься вопросом создания опреснительных установок, выяснилось, что нет нормативных актов, которые бы на законодательном уровне позволяли использовать опресненную морскую воду для водоснабжения населения. Кроме того, в России еще не строили такие крупные опреснительные заводы, пока никто не говорит, куда девать рассол, полученный в результате опреснения, сколько кубометров воды будет давать одна станция, сколько в итоге будет стоить опресненная вода для населения, где будет санитарная зона для забора морской воды и так далее. То есть вопросов много, и ответы на них руководству республики необходимо найти в кратчайшие сроки. О том, что в РФ пока нет подходящей законодательной базы, ранее говорила мэр Ялты Янина Павленко. Она попросила главу Крыма Сергея Аксенова дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией, чтобы этот вопрос был решен.

Примечательно, что в декабре 2020 года глава РК Сергей Аксенов сообщил, что с 1 января на полуострове начнутся практические работы по созданию первой в России опреснительной установки, поскольку тогда шло «проектирование», а примерный срок строительства ― от 14 до 16 месяцев. Однако на сегодняшний день о начале работ пока не сообщалось. Возможно, еще идет подготовка к работам. ФАН будет следить за ситуацией.

Опреснение ― отличный запасной вариант

В комментарии ФАН заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов заявил, что опреснительные установки вряд ли послужат в качестве краткосрочного или среднесрочного решения проблемы вододефицита в Крыму.

«Логично было бы поставить несколько опреснительных установок, но пользоваться ими в зависимости от ситуации с наполняемостью водохранилищ и других водных источников на полуострове. Опреснение — это отличный запасной вариант в случае наступления критической ситуации в отдельных регионах Крыма. Впрочем, республика сможет дотянуть до водного года с помощью подземных источников и минимизировав утечки в трубах, которые сегодня выше 50%. Это если говорить только о питьевой воде», — сказал эксперт.

Если же брать воду, например, для полива, продолжил Андрей Артов, то здесь и опреснение не поможет, потому что цены на такую воду будут запредельными. Для решения этой проблемы специалисты предлагают не сбрасывать сточные воды в море, а очищать их и использовать для нужд сельского хозяйства ― так делают во многих засушливых странах.

Бурить можно, но не всем и не всегда

Кроме того, отметим, что проблема вододефицита на полуострове частично решается за счет бурения новых скважин, откуда идет артезианская вода. Однако в некоторых районах республики бурить и использовать эту воду, например, для сельского хозяйства, опасно из-за возможности засоления почвы.

«В прилегающих к морю степных районах, например в Сакском, проблема в том, что идет отбор подземных вод, в том числе нелегальным способом. Это нигде не контролируется и не учитывается. То есть в таких районах локально, может быть, уже идет подсос морской воды, особенно если это не сильно глубокие скважины, тогда они просто засоляются. И фактически регион может получить засоленную воду, и будет уже кризисная ситуация. Тогда придется перекидывать воду с другого района или решать вопросы с опреснением и так далее», — заявил заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир».

Эксперт напомнил, что такие ситуации были в 60-х годах, когда еще до строительства Северо-Крымского канала использовали воду из подземных скважин на полив. В некоторых местах степного Крыма вода стала высоко минерализованной, то есть соленой.

«И там она до сих пор такая, например в Джанкойском районе. Для этого должен проводиться нормальный мониторинг ситуации, крымские геологи этим занимаются. Но такая проблема, как нелегальные скважины и отбор подземных вод, действительно существует. Эта проблема не очень большая, но локально она может сильно навредить, потому что, если вода станет засоленной, бурить там будет бесполезно», — подытожил в разговоре с ФАН заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов.

Отметим, что в Севастополе возлагают большие надежды на водозабор пресной воды на реке Бельбек, которые планируется завершить к 1 марта. Это позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения города-героя и не исчерпать ценные запасы воды в Чернореченском водохранилище.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Правительстве России думают по поводу возобновления подачи воды из Украины в Крым.