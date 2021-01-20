В Крыму спал ажиотаж и наконец снизились цены на тестирование на коронавирус

Тест на коронавирус стал доступнее. Если летом в Крыму его средняя стоимость равнялась 2000 рублей, то сегодня узнать свой COVID-статус в частной клинике можно за 1500 рублей. По-прежнему остается возможность бесплатного анализа в госучреждении, но только по направлению врача. О положительном результате в этом случае сообщают на 3–7 день после взятия мазка.

Кроме стандартного ПЦР-тестирования, предлагают целые комплексы, в состав которых, помимо теста на антитела к коронавирусу, включено определение уровня витамина D, цинка, маркеров воспаления, показателей, связанных с тромбообразованием. Вместе с расширением перечня исследований вырастает и цена. Подобный анализ стоит 3000 рублей.

Также предлагают метод иммуноферментного анализа (ИФА) с отдельным определением иммуноглобулинов М и G. Стоит каждый из них 1150 рублей. Но рекомендуют сдавать сразу оба, цена вопроса — 2000 рублей.

«Приезжайте завтра в любое время, только не ешьте, не пейте и не курите за час до анализа. Его стоимость — 1540 рублей», — ответили корреспонденту ФАН в одной из частных клиник Симферополя.

Предварительной записи не было ни в одном из семи опрошенных медучреждений. Ажиотажа уже нет, и очередей тоже.

В Роспотребнадзоре сообщили, что также нет жалоб на очереди в государственной больнице, где делают анализ бесплатно. Пациент может рассчитывать на эту услугу лишь по направлению врача. Остальных отправляют в частные клиники. В том числе и тех, кто пересекал границу. Они должны пройти обязательное обследование в течение трех дней.

При этом на днях в Крыму началась массовая вакцинация от коронавируса. Люди записываются на прививку через WhatsApp-приемные и по телефону. Вакцинация от COVID-19 осуществляется вакциной «Спутник V». Она проводится в два этапа — второй компонент вакцины вводится через 21 день.

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 251 человека, в Севастополе — у 95 человек.