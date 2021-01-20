Политолог объяснил, как Крым и юго-восток уравновешивали развитие Украины

Жители Крыма и Севастополя празднуют 30-летие Крымского референдума от 1991 года, а также День Республики Крым. Глава РК Сергей Аксенов уже поздравил крымчан с праздником, отметив, что референдум стал выражением векового стремления народа к единству. Он также напомнил, что 30 лет назад около 93% участников референдума проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Союза.

По словам Аксенова, тогда это было фактически голосование за Россию, за сохранение Республики Крым в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры. В комментарии ФАН крымский политолог Владимир Джаралла рассказал, почему референдум 1991 года стал отправной точкой для проведения референдума на полуострове в 2014 году, после чего Крым воссоединился с Россией.

«Создание крымской автономии стало ключевым событием для развития полуострова в новейшее время. Я хорошо помню это время: тогда шли дискуссии и были стремления к децентрализации и получению собственных полномочий. Референдум о восстановлении автономии был народным волеизъявлением, который с тех пор вошел в определенную политическую культуру Крыма. Референдумов, как вы помните, здесь было несколько. Следовательно, для нас это стало вполне привычным инструментом народного волеизъявления», ― сказал политолог.

Первый из них ― референдум 1991 года, который подразумевал создание крымской автономии, полагая, что это пойдет на пользу и будет способствовать развитию самого полуострова, отметил собеседник издания.

«К сожалению, распад Советского Союза во многом похоронил эти планы, в результате чего автономия стала, скорее, политическим инструментом: из-за внутреннего кризиса у автономии были потеряны полномочия в 1995 году. Однако она все-таки продолжила существовать, но только лишь номинально ― в одном названии. Тем не менее регулярные выборы и определенная политическая и культурная жизнь позволяли развиваться крымскому сообществу, которое пыталось реализовывать свои интересы в тех или иных вопросах», ― заявил Джаралла.

По словам эксперта, существование своеобразной политической жизни позволяло, кроме всего прочего, быть якорем, который удерживал Украину от скатывания к национализму. Занимая четкую политическую позицию во время голосования, Крым вместе с юго-востоком в определенной степени уравновешивали развитие Украины, но лишь до того момента, пока кризис не разрушил этот баланс, и тогда уже полуостров перешел в состав России.

«Помимо этого, существование внутренней политической жизни подразумевало и дискуссии, и возможности проявить себя различным политическим движениям, в том числе и пророссийским. Хотя их влияние казалось незначительным, оно отражало достаточно большие настроения в сообществе, что так же сыграло свою немаловажную роль. Тем самым референдум стал отправной точкой для развития самостоятельности Крыма и спасения в период кризиса», ― подытожил крымский политолог Владимир Джаралла.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, чем для Крыма стал государственный переворот 2014 года на Украине.