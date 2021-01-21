Крымский блогер показал, как выглядит почти пересохшее Аянское водохранилище

Уровень воды в Аянском водохранилище, которое питает Симферополь, сегодня составляет примерно минус 270 cм над нулем поста, то есть водоем практически пересох. Эти данные фиксирует специальный гидропост, который находится в селе Заречное. При этом за последние 24 часа уровень в водохранилище стал меньше почти на 1 см.

Ученые гидрологической службы ФГБУ «Крымское УГМС» рассказали, что осадки, которые сейчас выпадают на полуострове, незначительны для существенного наполнения водохранилищ. Например, чтобы наполнилось Аянское, необходимо около 100 мм осадков, причем нужно, чтобы они выпали в течение двух недель.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН крымский эколог Максим Сорока. По его словам, уменьшение уровня в водохранилище ― это нормально, поскольку вода замерзает и уменьшается в объеме. Также он отметил, что выпадение 100 мм осадков сейчас ― нереально.

«Судя по нормам, в январе и феврале на полуострове выпадает по 40-50 мм осадков. После того, как придет потепление, талая вода начнет стекать с гор, и начнется уже стоковое наполнение водохранилищ. Это тоже необходимо брать в расчет. До краев водохранилище это не наполнит, но даст время продержаться до новых осадков», ― добавил Максим Сорока.

По данным специалистов, существует большая вероятность того, что и 2021 год будет засушливым. Кроме того, в Сети часто публикуют видео с местных водоемов. Видеоблогер Александр Талызин опубликовал на своем YouTube-канале видео с Аянского водохранилища. Стоит отметить, что Крым прекрасен в любую погоду, но зимой особенно.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что в конце недели в Крыму на смену арктическому холодному воздуху придет теплый с акватории Средиземного моря, поэтому на полуострове скоро резко потеплеет.