Крымский эксперт рассказал, какая судьба ждала Крым в составе Украины

Симферополь, 20 января. Воссоединение Крыма с Россией стало спасением для русскоязычного населения республики, что подтверждают события на востоке Украины. Об этом заявил в комментарии ФАН бывший харьковский депутат, журналист и публицист Константин Кеворкян, который ныне проживает в Крыму.

По словам собеседника издания, если вернуться к событиям 2014 года, то можно вспомнить, что тогда для Крыма это был вопрос выживания и безопасности его жителей. Обстановка в стране после госпереворота в Киеве была чрезвычайно опасной для русскоязычного населения Украины.

«Первым актом оказалась отмена языкового закона Кивалова и Колесниченко, причем Вадим Колесниченко — известный крымский политик. Затем была целая серия инцидентов, а именно: начавшееся волнение среди татар, которых подстрекали специальным образом Меджлисом крымскотатарского народа1 (запрещен в РФ. ― Прим. ФАН) и украинскими националистами. Ситуация с автобусами под Уманью, когда крымчане были избиты, нескрываемые угрозы, которые шли из Киева о том, что в Крыму «наведут порядок» и так далее. Все это оказало большое влияние на настроение жителей Крыма», — сказал Кеворкян.

И, когда севастопольский и крымский «Беркут» взяли под контроль перешеек, продолжил эксперт, а потом эти же рубежи взяла под охрану российская армия, то у жителей Крыма вырвался вздох облегчения — как у людей, которые спаслись от очень большой опасности.

«И последующие события в Донбассе показали, что эта опасность была невыдуманной, поэтому результаты референдума были вполне очевидны. Если бы не было переворота в Киеве, у Украины не было бы крымской проблемы», — подытожил Константин Кеворкян.

В целом, сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что если бы Крым не вернулся на родину, его могла ждать судьба Донбасса, который по сегодняшний день борется за свою независимость.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об обоснованности исторического референдума в Крыму в 1991 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.