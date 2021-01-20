Гидрометцентр прогнозирует в Крыму четырехдневное потепление и опять снегопад

Симферополь, 20 января. Гидрометцентр в Крыму сообщил ФАН, что с 21 января температура воздуха на полуострове начнет расти. В некоторых районах ночная температура поднимется до +7ºC. Осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, однако на следующей неделе опять пойдет снег.

«В северных районах Крыма еще будет до 8–10 градусов мороза. На Южном побережье — около ноля, — говорит заместитель начальника Гидрометцентра Вероника Шенгелай. — С 25 января в Крыму начнется постепенное похолодание — дожди к 26-27 января перейдут в снег».

В 2021 году крещенские морозы в Крыму доходили до 17–19 градусов мороза. Подобную температуру крымские метеорологи отмечали в 1944, 1967, 2000, 2002 и 2006 годах.

Абсолютный минимум за весь срок наблюдений в Крыму Гидрометцентр зафиксировал в Нижнегорске в 1940 году, когда на термометре отмечали –36,8ºC. В том же году в Белогорске было –35ºC, а в 1911 году в Симферополе –32,2ºC. В 1950 году синоптики зафиксировали небывалый мороз в Ялте — 15 градусов ниже ноля.

Ранее ФАН показывал на фото, как выглядят заснеженные Ялта и Симферополь.