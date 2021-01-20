Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Соцсети сообщили о задымлении на месте утилизации списанных кораблей в Севастополе

Соцсети сообщили о возгорании на боевом корабле в Севастополе

Севастополь, 20 января. В соцсетях Севастополя появилось видео задымления на корабле, предположительно, в Стрелецкой бухте города-героя.

ФАН выяснил, что инцидент в севастопольской бухте не имеет отношения к Черноморскому флоту. Пресс-служба Черноморского флота отказалась комментировать данную ситуацию в связи с непричастностью инцидента к ЧФ.

По предварительной версии, возможное возгорание могло произойти в процессе разборки одного из судов. Более подробная информация уточняется. На данный момент все потушено. 

Новости партнеров