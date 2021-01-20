В Крыму подчеркнули историческую обоснованность референдума 1991 года



Симферополь, 20 января. В ходе торжественного заседания Государственного совета Республики Крым 20 января бывший заместитель председателя Верховного Совета Крымской АССР Георгий Капшук напомнил депутатам об исторической обоснованности проведения первого крымского референдума 1991 года.

«Мы воссоздали ту республику, которую создали 100 лет назад: 18 октября будет ровно 100 лет, как Владимир Ильич Ленин подписал постановление ВЦИК и Совнаркома «О создании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики на территориальной основе». Это очень важно. Все депутаты областного совета — 160 человек — тогда приняли самое активное участие в этом. На местах — районные, городские, советы и райкомы. Горкомы партии провели работу, чтобы была высокая ответственность. С праздником вас, дорогие!» — поздравил присутствующих Георгий Иванович Капшук.

Также он поблагодарил Владимира Константинова и Президиум от имени участников первого референдума за приглашение на торжественное мероприятие.

Ранее Владимир Константинов заявил, что украинизация похожа на падение в пропасть.