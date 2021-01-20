Власти Крыма сравнили украинизацию с падением в пропасть

Симферополь, 20 января. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов охарактеризовал украинизацию как падение в пропасть. Соответствующее заявление он сделал в рамках открытия торжественного заседания Госсовета Республики Крым 20 января, посвященного 30-летию первого крымского референдума.

«Украинизация вовсе не сводится к вопросам языка официальных объявлений и документов. Политический террор и гражданская война против инакомыслящих, оголтелая русофобия, полное подчинение жизни страны интересам заокеанских хозяев — вот промежуточный итог украинизации общественного сознания, исторической памяти, духовных приоритетов. Промежуточный — поскольку погружение Украины в бездну далеко не закончено. Как говорят в украинских сериалах, далi буде. Для нас же десятилетия стабилизации могут быть охарактеризованы словами поэта: «Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали», — заявил Владимир Константинов.

Также он подчеркнул особую важность состоявшегося 30 лет назад референдума о восстановлении автономии Крымского полуострова, позволившего Крыму противостоять ползучей украинизации на протяжении всех 30 лет.