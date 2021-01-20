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Политолог объяснил, чем стал для Крыма госпереворот 2014 года на Украине

Крымский политолог объяснил, чем стал для Крыма госпереворот 2014 года на Украине

Сегодня, 20 января, Республика Крым отмечает 30 лет со дня проведения референдума 1991 года, когда большинство крымчан высказались за восстановление автономии полуострова в составе Советского Союза. 

Как напоминает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин в комментарии ФАН, референдум 30-летней давности и его результаты были реализованы лишь отчасти, ведь все равно Крым находился в составе Украины. При этом собеседник Федерального агентства новостей подчеркивает, что именно автономный статус республики значительно облегчил задачу по воссоединению с Россией в 2014 году.

«Бытует заблуждение, что единственной главной причиной Крымской весны были события на Украине, связанные с неонацистским госпереворотом. Мне кажется, что нацистский госпереворот, который имел место в начале 2014 года на Украине, — это не причина, а повод.

А причина — в геополитических, исторических законах, по которым Крым и Россия — неразрывное целое с самых глубин веков. Не будем забывать и то, что Крым, в отличие от многих других регионов тогдашней Украины, сохранил память о подвиге народа в Великой Отечественной войне и в войнах прошлых эпох», — говорит Андрей Ишин.

Стоит отметим, что именно референдум 1991 года дал республике Конституцию с правом на плебисцит. Этим крымчане безоговорочно воспользовались. И сегодня, несмотря на давление со стороны Европы, санкции и запреты, жители полуострова не жалеют о возвращении на Родину.

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