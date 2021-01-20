Референдум 1991 года стал для Крыма отправной точкой для возвращения в Россию

Симферополь, 20 января. Возвращение Крыму статуса автономии оказалось «транспортным средством», на котором люди вернулись на свою родину в Россию, считает крымский политолог Андрей Никифоров. Сегодня исполняется 30 лет со дня проведения референдума 1991 года, в ходе которого большинство жителей Крыма высказались за восстановление автономии в составе СССР. С 2014 года его отмечают как День Республики Крым.

«Говорят, что большое видится на расстоянии. Чем дальше во времени отдаляются от нас события тех дней, тем глубже мы осознаем их огромное историческое значение, ― написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. ― Референдум стал выражением векового стремления нашего народа к единству. Более 93% его участников проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Союза. Фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры».

30 лет назад, 20 января 1991 года, состоялся первый референдум на пространстве СССР, когда большинство крымчан при явке 81% населения высказались за воссоздание автономного статуса Крыма как субъекта СССР.

«Этот референдум и его результаты были реализованы лишь отчасти. Тогда Крым находился в составе Украины. Я считаю, это было совершенно противоестественно и противоречило законам конституционным, историческим, — рассуждает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин. — Автономию в ноябре 1921 годе создавал Всекрымский съезд Советов, это аналог народного референдума. Но, когда в 1954 году Хрущев передавал с барского плеча Крым в состав Украины, он никаких референдумов не проводил».

Здесь профессор цитирует слова Сергея Нарышкина. В 2014 году председатель Госдумы заявил, что в январе 1991 года в Крымской области прошел референдум, который, по сути, оспаривал передачу Крыма Украине. И за это проголосовали 93% участников референдума. Тогда была осуществлена аннексия Крыма. Мирная, но аннексия.

«В 1991 году Крым оказался перед двумя специфическими вызовами. С одной стороны, Украина явно начинала дрейфовать в сторону независимости, с другой — началось массовое возвращение крымских татар, среди которых были популярные политические организации, выступающие за создание крымско-татарской государственности на территории Крыма», — рассказывает крымский политолог Андрей Никифоров.

По его словам, референдум должен был позволить ответить на оба эти вызова. С одной стороны, дать возможность крымчанам оставаться в Советском Союзе, с другой стороны, воссоздать автономию, которая существовала здесь с 1921 по 1945 год. На этих же условиях нужно было построить отношения с репатриантами ― возвращающимися из депортации крымскими татарами.

«Если смотреть в 30-летней ретроспективе, то обе эти задачи были решены, — считает Никифоров. — С одной стороны, автономия Крыма оказалось «транспортным средством», на котором мы вернулись на свою родину в Россию. Это был правовой процесс, и возможным он стал именно потому, что у нас имелась автономия. «На прицепе» крымской автономии в Россию был возвращен и Севастополь. С другой стороны, была достигнута интеграция крымских татар в крымское сообщество, которую тоже можно считать успешной».

Профессор отмечает, что цифры референдума 2014 года повторяли (и даже чуть превышали) показатели 1991 года. Более 96% жителей Крымской автономии и севастопольцев проголосовали за воссоединение с Россией, а явка была почти 83%.