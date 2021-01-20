Украинцев возмутили селфи крымчанок на фоне танков на полуострове

В социальных сетях появилось видео, на котором крымчане делают селфи на фоне танков. Как сообщает корреспондент ФАН, инцидент вызвал бурное негодование среди сторонников «украинского Крыма», но местные жители указали им на их место.

На кадрах, попавших в объектив камеры одного из автолюбителей, отчетливо видно, как две девушки делают снимки на фоне проезжающих танков Т-72Б3 недалеко от Красных пещер и кинопарка «Викинг» в Перевальном. В Крыму в этой местности расположен военный полигон, на котором регулярно проводятся учения.

Среди украинских патриотов этот факт вызвал гнев и негодование. Они возмутились, что люди, в принципе, фотографируются с танками и назвали Перевальное «кублом» (логово, запущенное жилье).

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у крымчан, проживающих в соседних с полигоном домах, как они относятся к близкому соседству с военными.

«Вы в наше крымское кубло не лезьте, занимайтесь поиском средств для оплаты непомерных тарифов лучше. А с чем нам селфи делать, мы тут сами разберемся», — ответил украинцам общественник Евгений Крылов.

В комментариях на странице с размещенным видео проукраинского блогера также не обделили вниманием.

«Какое ваше тараканье дело, куда едут наши танки по нашей земле?» — пишет Стас Свонсон.

Напомним, что земли полигона «Ангарский» ранее было решено не отдавать под строительство юго-восточного обхода Симферополя.