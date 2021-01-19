Как Санкт-Петербург помог Севастополю: музей ВМФ ЧФ в Крыму стал императорским



Севастополь, 19 января. Военно-исторический музей Черноморского флота в Севастополе стал филиалом Санкт-Петербургского Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Решение о его включении в состав ЦВММ было принято министром обороны России Сергеем Шойгу.

Что означает такое слияние для работников музея, что изменится в его работе, и стоит ли опасаться передачи музейных экспонатов на материк, выяснял корреспондент ФАН в беседе с директором музея Владимиром Клюевым.

«В 2012 году в связи с оптимизацией Министерства обороны в целом получилась такая ситуация, что многие культурно-досуговые учреждения были закрыты. На Черноморском флоте эти учреждения были объединены не в единый центр культуры, а под тогда существующую комендатуру обеспечения управления флота. То есть мы стали структурным подразделением одной из воинских частей ЧФ, и мы утратили статус культурно-досугового учреждения мирового уровня», ― пояснил Владимир Клюев.

Именно поэтому в музее было невозможно закупить новое оборудование, экспонаты, нельзя было давать рекламу и даже проводить ремонт. Деньги, собранные музеем за вход, перераспределялись в финансовой части флота и обратно не возвращались. А обеспечение было более чем скромным.

«Доходило до того, что сотрудники сами приносили из дома краску, чтобы где-то подкрасить стены. Или лампочку. Поэтому когда Крым вошел в состав России, мы ждали перемен и по нашей части», ― добавил директор музея Черноморского флота.

Было понятно, что ситуацию можно изменить, если стать независимым структурным подразделением. По закону это было возможно, однако бумажная волокита затянулась почти на пять лет. Необходимо было узаконить землю под зданием музея по российскому законодательству, поставить его на баланс должным образом. Трудностей добавлял и тот факт, что само здание музея — это объект культурного наследия, поэтому любые решения по нему затягивались на многие месяцы.

«Мы стали думать, как нам выбрать другой путь в достижении нашей цели. Еще в 2018 году мы приняли участие в первой коллегии Санкт-Петербургского Центрального военно-морского музея, тогда он объявил о готовности взять нас под свое крыло. Мы подготовили документы и в конце прошлого года провели еще одну итоговую коллегию, во главе которой был Сергей Шойгу. Уже он принял окончательное решение. И вот мы первую неделю уже работаем в новом статусе», ― пояснил Владимир Клюев.

Информацию об этом севастопольцы приняли двояко. Многие забеспокоились о том, что уникальные фонды музея могут оказаться на материке.

«Мы наблюдали такую историю несколько лет назад в картинной галерее Айвазовского в Феодосии. Там все время экспонировались перлы коллекции. А их хотели вывезти в Эрмитаж, и кто теперь в эту галерею пойдет, без центральных картин? Вдруг сейчас и наш Рубо и яйцо Фаберже и эполеты Нахимова потребуются в Санкт-Петербурге», ― сообщила ФАН местная жительница, посетительница музея.

По ее словам, складывается впечатление, что музей будто бы утратил свою независимость и теперь будет вынужден во всем советоваться с «центром». Но Владимир Клюев успокоил.

«От этого союза наш музей только выиграет. Во-первых, мы теперь официальное юридическое лицо. Это значит, что мы свободно можем проводить ремонт, заказывать новые витрины, рекламу. При этом наши фонды сейчас будут вписаны в международные каталоги, и уже точно никуда не денутся, ведь в первую очередь каждый музей уникален и богат именно своим фондом, и это понимают все руководители», ― заверил Клюев.

Он добавил, что уже сейчас деньги, собранные с посетителей в новогодние праздники, вернулись в фонд музея. В первую очередь на них планируют заказать рекламу и маркетинговое продвижение. Также планируется провести ремонт внутри и снаружи здания музея и в его хранилищах. Планы на перспективу ― открытие филиала музея ЧФ на новых площадках города.

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