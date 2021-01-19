Крымские моржи рассказали ФАН, как правильно начать плавать в море зимой

Алушта, 19 января. В России купание на Крещение ― давняя традиция. Несмотря на то, что в этом году крымчан попросили в море не нырять, люди все равно приезжают и окунаются в холодную воду. Действительно, когда еще поскрипишь снегом на пляже: он в Крыму ― редкое явление. Как оказалось, любителей зимнего плавания на полуострове много. Каждый год на крымские заплывы собираются до 200 моржей. Они забегают в воду, и море кипит. Восемь лет назад в этой бурлящей воде родилась феодосийская команда «СКИФ».

Рождение команды

Команда феодосийских моржей появилась словно сама собой. Двое друзей приехали на Всекрымский заплыв для моржей, который организуют у них каждый год в феврале, чтобы найти друзей и таких же любителей зимнего плавания.

«Мы ходили между спортсменами и искали местную команду. Пока бродили, к нам примкнули еще люди, компания увеличилась до 10 человек. Когда стали вызывать команды, оказалось, что от Феодосии нет никого. Тогда меня, как самого бородатого и коммуникабельного, выдвинули в капитаны, так и родился наш «СКИФ». К моменту начала заплыва ему было 2-3 минуты от роду», ― вспоминает Александр Еременко.

Моржи и золотые рыбки

Каждую зиму у команды слеты, за это время у них происходит порядка пяти поездок по Крыму. Эти встречи для моржей ― настоящий праздник, да и со стороны весьма яркое зрелище – толпа из 200 человек забегает в море, которое закипает от их разгоряченных тел.

Открытие сезона проводят в ноябре в Саках. На Рождество моржи отправляются в Евпаторию, в феврале все приезжают в Феодосию. Потом едут в Севастополь или Балаклаву, в Керчь и заканчивают купальный сезон уже в середине апреля в поселке Черноморском. В каждом из этих населенных пунктов есть своя команда, в Севастополе их даже три. Также есть молодая команда в Симферополе с «неморжовым» названием «Золотая рыбка».

Этот год особенный. С середины февраля общие заплывы не проводятся ― не позволяет эпидемиологическая обстановка. Сами же клубы продолжают ездить по красивым местам, благо их в Крыму хватает с головой.

«Вязкая вода» в море

Минимальная температура воды, в которой купались крымские моржи, около пяти градусов по Цельсию. Такая холодная вода по ощущениям становится вязкой. Скорее всего, это из-за охлаждения тела, мышцы начинают дубеть и плыть становится тяжелее, говорит Александр.

«Просто не переставайте плавать в море с осени. Каждый день, в любую погоду. Вода начинает охлаждаться, и тело плавно к ней привыкает, – отвечает Александр на вопрос о том, как стать моржом. – Это тот прием, который я использовал для того, чтобы начать в море зимой плавать, а не просто окунаться».

Он не ставит себе постоянно какие-то новые планки, рекорды, которые обязательно нужно побить, а плавает для удовольствия.

«Особенно приятно заходить в воду во второй и в третий раз. Поплавал, вышел, постоял на воздухе секунд 30, и заходишь еще раз. Вода уже не кажется такой холодной и купание становится еще приятнее. Это трудно объяснить словами, нужно попробовать!» ― добавил он.

Также Александр предостерегает от употребления алкоголя перед плаванием. По его словам, организм включает защитную реакцию для того, чтобы согреться, расширяются сосуды, ускоряется кровоток, увеличивается нагрузка на сердце. Если перед этим выпить спиртного, то нагрузка увеличивается еще больше, поэтому купание в холодной воде может только навредить.

Где найти моржей

«Скифовцы» собираются на зимнем пляже в Феодосии каждое воскресенье в 10 утра, присоединиться к ним может любой желающий. На этих выходных море сильно штормило, поэтому окунуться почти никто не решился. Моржи не любят грязную воду и ждут штиль.

Финансово команду администрация не поддерживает, говорит Александр. Расходы на транспорт, накидки, флаг ― все за свой счет. Даже на то, чтобы принять участие во Всероссийском заплыве Победы, который проводили в ноябре прошлого года, нужно было сделать взнос более 20 тысяч рублей из собственного кармана.

«Я бы с удовольствием поучаствовал, и хорошо бы проплыл ― мы репетировали в прошлом году заплыв с флагом, но… Просто непонятно, почему я должен был за это платить», ― рассуждает капитан команды.

Женщины «рулят»

Несмотря на то, что зимнее плавание ― это довольно экстремальный вид спорта, основной состав команды ― пенсионеры, точнее, пенсионерки, потому что чаще всего в клуб приходят женщины. На сегодняшний день их девять человек. Раисе 86 лет ― она самый взрослый член клуба. Приехала в Крым с севера.

«Не знаю, почему так, ― говорит капитан. ― Возможно, модель общества сейчас такая. Мужчина с утра до ночи на работе, а в свободное время просто хочет расслабиться. Закалка ― это стресс, который помогает укрепить здоровье. Но когда у тебя на работе стресс, возможно, дома стресс, то на стресс от погружения в холодную воду мужчина уже точно не согласен. Поэтому и приходят к нам одни женщины».

При этом стоит отметить, что среди моржей почти никто не болеет, хотя многим уже за «дцать». Если кто-то и болеет, то не чаще, чем один раз в год. Но крымская вода для «скифовцев» становится слишком теплой. Они мечтают съездить на одно из северных морей и искупаться в проруби.

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