ФАН выяснил, сколько стоит устроить VIP-Крещение в Севастополе

Севастополь, 19 января. Нырять в Крещение можно и со всеми удобствами. Ежегодно отели, СПА-комплексы и другие подобные заведения предлагают отметить праздник в самых комфортных условиях. В Севастополе эта услуга хоть и была сокращена из-за коронавируса, но не отменена вовсе.

Так, в прошлом году один из крупных отелей города приглашал священника, чтобы освятить воду в бассейнах и купелях. В 2021 году празднование проходит скромнее.

«Для гостей мы проводим парение в деревенской бане, затем они отдыхают, идут на чайную церемонию и общаются. А после снова заход в парную деревенской бани и купание в купели. В этом году воду не освещаем. Стоимость такого отдыха составит 2000 за весь день», – рассказали ФАН в одном из СПА-комплексов Севастополя.

Там добавили, что так Крещение могут отметить те, кому по медицинским показаниям противопоказано купание в холодной воде.

«Это, конечно, VIP-Крещение. Еще и за такие деньги», – написали севастопольцы под одним из объявлений о крещенских купаниях с комфортом.

Однако из-за ограничений по коронавирусу многие спа-комплексы и бассейны не могут организовывать местные мероприятия.

«К сожалению, в этом году мы вынуждены отказаться от крещенских гуляний. Но наш комплекс открыт для посещения в частном порядке», – прокомментировали ФАН в еще одном отеле города.

Напомним, ранее ФАН писал о том, как христиане окунаются в Черное море у берегов Херсонеса с раннего утра во вторник.