В Симферополе Крещение праздновали с военными и МЧС



Армия и МЧС помогли организовать празднование Крещения в Симферополе. О том, как проходил праздник в крымской столице, рассказывает корреспондент ФАН.

Несмотря на сильные крещенские морозы и низкий уровень воды в крымских водоемах, верующим все же удалось искупаться в импровизированной проруби — ее роль выполнял небольшой бассейн. Само мероприятие организовали в одном из дворов города при поддержке МЧС и Министерства обороны.

Освященную воду верующим пришлось набирать из автоцистерны. Но атмосферы праздника это ничуть не испортило. Также всех желающих ждала горячая еда, приготовленная на армейских полевых кухнях и пункт обогрева, организованный сотрудниками МЧС РК.

«Освятили воду, МЧС выделило пункт обогрева, а 22-й армейский корпус 126-я бригада приготовила кашу. Это же не только прихожанам. Это определенный праздник. Потому что порой вот сидят дома — кто-то в холоде, кто-то в печали, в унынии. А погода просто располагает к проведению досуга на улице», — пояснил отец Димитрий.

После проведения службы отец Димитрий уделял внимание всем желающим, а также вместе с другими волонтерами разносил кашу и раздавал горячий чай, что создало среди прихожан особую атмосферу.

Напомним, что в Севастополе верующие окунались в Черном море вместо традиционной проруби.