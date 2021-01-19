В Феодосии пандемия не помешала людям отметить праздник Крещения Господня



Феодосия, 19 января. Православные христиане празднуют Крещение Господне. В Феодосии, как и во многих приморских городах, после праздничных богослужений, традиционно люди шли на набережную крестным ходом и окунались в море.

Но в этом году пандемия внесла свои поправки в эту традицию: в Феодосии впервые отменены и крестный ход, и чин освящения вод Феодосийского залива.

Тем не менее, хоть и в меньшем масштабе, но место для купания было оборудовано по всем правилам. Акватория залива на этом участке пляжа была предварительно обследована водолазами, а во время крещенских купаний было организовано дежурство медиков для оказания неотложной помощи.

В поселках и селах в этом году организованных мест для проведения крещенских купаний не было, а вот в Феодосии на территории пляжа в районе городской набережной были установлены палатки для обогрева и переодевания, палатка с горячим чаем, а также велось дежурство спасателей.

И в солнечный день, при температуре воздуха -7°С и температуре воды в море +9°С, горожане окунались в море. Хоть такая температура для купания считается неприемлемой, но некоторые не отказали себе в удовольствии даже поваляться в снегу — раз он выпал так обильно и красиво.

Похоже, что настроение было у всех приподнятое. Люди семьями приходили на набережную пусть не окунуться, но просто погулять и посмотреть на тех, кто решился войти в море.

«Дорогие земляки, православные жители Феодосийского городского округа! Поздравляю вас с большим праздником — Крещением Господним! Этот наполненный святостью день дарит нам свет веры и чистоту помыслов, способствует духовному обновлению. Хочу пожелать вам душевной гармонии и Божьей благодати, крепкого здоровья и долголетия. Пусть мир и спокойствие приходят в ваши дома, а святая вода смоет все недуги и печали. Пусть во всех делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь!», — поздравил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Ранее ФАН рассказывал, что во многих городах Крыма отменили крещенские купания в море, однако на территории Херсонеса в Севастополе сегодня все желающие могут окунуться в Черном море.