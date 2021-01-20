«Болевая точка» Ялты ― стадион «Авангард», на котором не освоили более 300 млн рублей

Ялта в 2020 году выделилась неисполнением расхода бюджета: 562 миллиона не освоено, реализовано 88,2% от плана. Об этом сообщила вице-премьер ― министр финансов республики Ирина Кивико.

Главный объект отставания в курортной столице Крыма ― стадион «Авангард», на который доведены, но не освоены 322 миллиона рублей. Эти деньги перенаправили на 2021 год. Пока строительство идет медленно, поэтому неясно, смогут ли подрядчики сдать объект в срок. Фотографии ниже корреспондент ФАН сделал на прошлой неделе.

Реконструкция стадиона началась в конце 2019 года, планируемая дата завершения работ ― декабрь 2021-го.

При этом в августе 2020 года руководство Ялты заверяло, что подрядчик планирует закончить все в марте 2021-го. Было озвучено, что с подрядчиком есть договоренность, что общие строительные работы завершатся в декабре, а в марте объект сдадут. Планировалось организовать две смены для строителей и ремонтников. Пока объект готов примерно на 50%.

Рано или поздно Ялта получит в рамках национального проекта «Демография» новый стадион с современным футбольным полем, трибунами, спортинвентарем, гостиницей для спортсменов и многое другое.

Отметим, что сейчас главой администрации Ялты является Янина Павленко, которая заняла эту должность 22 декабря 2020 года. Она сменила Ивана Имгрунта, скончавшегося 18 октября прошлого года из-за осложнения пневмонии. Он возглавлял администрацию Ялты с ноября 2019 года. После кончины Имгрунта недолгое время врио мэра Ялты был Артем Мальцев.

Остается пока только надеяться, что Ялта сможет освоить бюджет и реализовать проекты в этом году под управлением Павленко, тогда в курортной столице будут появляться новые социальные и туристические объекты.

Отметим, в прошлом году в лидерах по реализации проектов оказались три города: Джанкой ― 99,6%, Саки ― 99,5%, Армянск ― 99,1%. Также три района Крыма: Ленинский ― 99,5%, Красноперекопский ― 99,4%, Нижнегорский ― 99%.