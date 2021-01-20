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Болевая точка Ялты ― стадион «Авангард», на котором не освоили более 300 млн рублей

Реализация ФЦП и нацпроектов в Крыму: почему у Ялты оказался самый плохой показатель

Ялта в 2020 году выделилась неисполнением расхода бюджета: 562 миллиона не освоено, реализовано 88,2% от плана. Об этом сообщила вице-премьер ― министр финансов республики Ирина Кивико.

Главный объект отставания в курортной столице Крыма ― стадион «Авангард», на который доведены, но не освоены 322 миллиона рублей. Эти деньги перенаправили на 2021 год. Пока строительство идет медленно, поэтому неясно, смогут ли подрядчики сдать объект в срок. Фотографии ниже корреспондент ФАН сделал на прошлой неделе.

Реализация ФЦП и нацпроектов в Крыму: почему у Ялты оказался самый плохой показатель

Реконструкция стадиона началась в конце 2019 года, планируемая дата завершения работ ― декабрь 2021-го.

При этом в августе 2020 года руководство Ялты заверяло, что подрядчик планирует закончить все в марте 2021-го. Было озвучено, что с подрядчиком есть договоренность, что общие строительные работы завершатся в декабре, а в марте объект сдадут. Планировалось организовать две смены для строителей и ремонтников. Пока объект готов примерно на 50%.

Реализация ФЦП и нацпроектов в Крыму: почему у Ялты оказался самый плохой показатель

Рано или поздно Ялта получит в рамках национального проекта «Демография» новый стадион с современным футбольным полем, трибунами, спортинвентарем, гостиницей для спортсменов и многое другое. 

Реализация ФЦП и нацпроектов в Крыму: почему у Ялты оказался самый плохой показатель

Отметим, что сейчас главой администрации Ялты является Янина Павленко, которая заняла эту должность 22 декабря 2020 года. Она сменила Ивана Имгрунта, скончавшегося 18 октября прошлого года из-за осложнения пневмонии. Он возглавлял администрацию Ялты с ноября 2019 года. После кончины Имгрунта недолгое время врио мэра Ялты был Артем Мальцев.

«Болевая точка» Ялты ― стадион «Авангард», на котором не освоили более 300 млн рублей

Остается пока только надеяться, что Ялта сможет освоить бюджет и реализовать проекты в этом году под управлением Павленко, тогда в курортной столице будут появляться новые социальные и туристические объекты.

Отметим, в прошлом году в лидерах по реализации проектов оказались три города: Джанкой ― 99,6%, Саки ― 99,5%, Армянск ― 99,1%. Также три района Крыма: Ленинский ― 99,5%, Красноперекопский ― 99,4%, Нижнегорский ― 99%. 

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