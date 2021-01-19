В Севастополе жители Мурманска с удовольствием купаются в холодном Черном море

Севастополь, 19 января. В Севастополе празднуют Крещение. У главного храма города собрались сотни человек, в море заходят смельчаки, которые не боятся аномальных для южного города холодов. Сегодня утром градусники показывали -7ºС.

«Водичка отличная, бодрящая. А солнышко такое, что можно загорать», — прокомментировали ФАН крещенские купальщики.

Температура воды у берегов Севастополя сегодня около 10 градусов тепла. Ветра нет, ярко светит зимнее солнце. Поэтому, как рассказали гости города из Мурманска, из-за разницы температур в воде можно даже погреться.

«В Мурманске сегодня вода около нуля градусов. Ну и мороз похлеще, поэтому мы тут у вас, как на курорте, из воды вылезать не хотелось», — рассказали туристы из Мурманска.

Купание организовано на берегу бухты, здесь разбиты палатки для переодевания, есть даже био-туалеты. На пляже дежурят сотрудники экстренных служб, спасатели, дружинники и Росгвардия.

У Свято-Владимирского собора стоит большая автоцистерна с водой. К ней сформировалась небольшая очередь, люди набирают воду в бутылки, и располагаются здесь же — во дворе собора.

«Считается, что вся вода, которая сегодня есть, священная и может исцелить от любой болезни. Мы не раз замечали, что освященная вода не протухает, и может годами сохранять свою прозрачность и вкус», — объяснили местные жители, пока ожидали своей очереди.

Через каждые полчаса на двор собора выходит батюшка и совершает чин освящения воды. Его радостно приветствуют и поздравляют с праздником. Люди улыбаются и просят благословить и окропить.

Всего в городе оборудовано семь мест для праздничных окунаний. На территории «Херсонеса Таврического», на городском пляже Балаклавы, пляжах «Омега» и «Хрустальный», в Казачьей Бухте, Каче и на Радиогорке. Кроме того, на территорию музея Херсонес сегодня весь день вход будет свободным абсолютно для всех.