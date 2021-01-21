Начальник Росгвардии в Крыму рассказал о плюсах работы в национальной гвардии России

Служба в Росгвардии сегодня востребована и престижна, поэтому ФАН обсудил эту тему с начальником Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенантом Степаном Гайдаржийским, чтобы разъяснить всем желающим, как попасть на службу, какой возможен карьерный рост, какие есть подразделения в структуре.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации создана весной 2016-го. За годы существования Росгвардии ее сотрудники зарекомендовали себя только с лучшей стороны, обеспечивая порядок и защищая закон.

По словам генерал-лейтенанта, гражданам, желающим попасть в Росгвардию, должно быть 18 лет, они должны владеть русским языком, соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям, соответствовать требованиям по уровню образования, квалификации, физической подготовки.

«Чтобы молодому человеку, который уже прошел военную службу по призыву, попасть на службу в Росгвардию, ему необходимо обратиться к командиру воинской части, в которой он планирует проходить военную службу, либо обратиться в территориальный орган управления войск национальной гвардии РФ», ― подчеркнул Гайдаржийский.

Зарплаты в Росгвардии

Денежное довольствие у сотрудников и военнослужащих Росгвардии начинается от 18 тысяч рублей. Также им предоставляется ежегодная премия в размере 30-60 тысяч рублей (обязательная материальная помощь и премия по итогам года). При этом военнослужащие могут стать участниками накопительно-ипотечной системы.

Также Степан Гайдаржийский добавил, что карьерный рост возможен для каждого сотрудника и военнослужащего, главное ― желание развиваться. Причем служить можно в тех подразделениях и воинских частях Росгвардии, которые ближе и по духу, и по здоровью: подразделениях СОБР, ОМОН, в авиационных отрядах специального назначения, в управлении вневедомственной охраны и Центрах лицензионно-разрешительной работы.

Женщины на службе

«Желающих проходить службу в ВНГ РФ всегда было и будет в достаточном количестве. Девушки в рядах Росгвардии, как правило, несут службу по таким специальностям, как медицинский персонал, кадровый персонал, связисты и так далее», ― рассказал Степан Гайдаржийский.

Функции и задачи Росгвардии в Крыму такие же, как и во всей России ― обеспечивать и сохранять безопасность жителей и гостей региона. Кроме защиты правопорядка, сотрудники и военнослужащие Росгвардии задействованы в охране особо важных объектов, таких как Крымский мост, ТЭС.

При этом, продолжил Степан Гайдаржийский, основные задачи Росгвардии ― участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в территориальной обороне России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудникам Росгвардии в Крыму приходится выезжать по сигналу «тревога» до 50 раз в день.