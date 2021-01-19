В Севастополе верующие окунулись в ночное Черное море

Севастополь, 19 января. Настоящие крещенские морозы пришли на крымский полуостров. В Севастополе в ночь на Крещение верующие окунулись все же вместо проруби в море. Настоятель местного собора провел службу и трижды погрузил крест в море, после чего предложил всем желающим окунуться в естественную купель бухты.

По сравнению с прошлыми годами Крещение-2021 оказалось по-настоящему холодным и со снегом. Даже на службе люди стояли в головных уборах и перчатках. И все же, несмотря на непогоду, море было довольно спокойным, и это уже стало традицией на Крещение: какой бы ни стоял мороз — шторма не будет. Мужчины заходили в воду в плавках, женщины в платьях, кто-то окунался, кто-то — просто совершал омовение. Всех объединяло одно — вера в то, что вода освященная, а, значит, и не холодная.