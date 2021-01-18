В Севастополе женщина ждала приезда скорой помощи 13 часов

В Крыму за новогодние праздники средняя заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 140%. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. Всего за неделю нового года с этим диагнозом было госпитализировано 383 человека.

На данный момент стационарное лечение по Крыму получают более 3000 пациентов, каждый второй имеет диагноз – пневмония. Причины воспаления врачи выделяют две – бактерии и коронавирус.

Тем временем продолжаются массовые жалобы людей на работу медицины полуострова. Историю одного пациента ФАН рассказала жительница Севастополя.

«Буквально в первый день нового года моя мама почувствовала недомогание: высокую температуру более 38 градусов и кашель. Долго думали, что это просто ОРВИ, только через пять дней обратились к врачу, который назначил флюорографию аж через неделю, поскольку ранее просто не было места», ― поделилась собеседница.

Она добавила, что ее маме пришлось отстоять почти два часа на улице в ожидании своей очереди на флюорографию.

«Когда терапевт увидела результат исследования, она сказала, что нужно срочно ложиться в больницу ― двухсторонняя пневмония, страдало сердце. Нормально дышать мама тогда уже не могла. Температура по-прежнему была почти 38. Сразу же вызвала скорую, это было около 12 часов дня», ― продолжила рассказа местная жительница.

Когда скорая не приехала через три, а потом и через шесть часов, собеседница ФАН стала снова звонить на подстанцию скорой.

«Нам говорили, что вызов зарегистрирован, но очень много вызовов, и поэтому не называли даже примерного времени прибытия. В итоге скорая маму забрала в первом часу ночи. Мы ждали почти 13 часов», – добавила жительница Севастополя.

Она также рассказала, что пока ждала прибытия врачей, пыталась обратиться в WhatsApp-приемную, которая начала работу в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что этот способ связи создан специально для тех людей, кто долго ожидает прибытие скорой помощи. Однако до сих пор собеседнице агентства в этой приемной не ответили. И как видно по скриншоту переписки, последний раз в приемную заходили 17 ноября.

В департаменте здравоохранения Севастополя оперативно ответить, работает ли WhatsApp-приемная, и куда жаловаться людям на долгое прибытие или полное отсутствие скорой, не смогли. Уточнить общее количество заболевших внебольничной пневмонией в пресс-службе пытались два рабочих дня, но так и не ответили. Для получения информации ФАН направит соответствующий запрос в Департамент здравоохранения.

Судя по сообщениям в Сети, схожая ситуация наблюдается у многих жителей Крыма: в людям не хватает лекарств, мест в больницах, внимания врачей. По данным Министерства здравоохранения Крыма, ситуацию пытаются разрешить. Уже в скором времени на полуострове добавятся еще 15 бригад скорой помощи. А для оперативной отработки жалоб и предложений у каждой крымской больницы открылась официальная страница в Facebook и интернет-приемная в мессенджере WhatsApp. Срок рассмотрения обращений составит до трех часов.