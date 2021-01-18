В Крыму раскрыли, действительно ли на полуострове хотят видеть отдыхающих с Украины

Симферополь, 18 января. На Украине заговорили о возобновлении железнодорожного сообщения на крымском направлении. Как сообщил глава «Украинских железных дорог» («Укрзализныци») Владимир Жмак в эфире одного из украинских телеканалов, сейчас ведется работа для восстановления ж/д сообщения с территориями, прилегающими к российскому Крыму. Также он отметил, что на территорию самого полуострова украинские поезда заезжать не могут.

По словам Владимира Жмака, ранее, до отмены ж/д сообщения, предприятие зарабатывало больше всего на сообщении «Киев ― Москва», поскольку оно было самым популярным среди украинцев. Вместе с тем он добавил, что «Украинские железные дороги» теряют прибыль, поскольку теперь украинские поезда не возят транзитные грузы и не осуществляют пассажирские перевозки в Россию. Теперь люди вынуждены ехать и лететь в Москву через Минск.

Эта новость быстро разлетелась по социальным сетям не только Украины, но и Крыма. В комментариях одни люди пишут, что украинцам нечего делать в республике, другие же наоборот — рады, что полуостров будет больше посещать граждан соседней страны.

«Пусть приезжают, и чем чаще, тем лучше. Хоть посмотрят, как нормальные люди живут, и как Крым меняется с каждым годом, может кому-нибудь расскажут правду, чтобы на Украине вранью не верили», ― написал Андрей Переверзев. «Я лично всегда буду рад видеть нормальных и адекватных людей в российском Крыму. Welcome to Russia», ― отметил Сергей Ворохов. «Да на кой черт они тут нужны, туристов и так с головой, причем вприпрыжку. Пускай едут отдыхать в свою Европу, чтобы им там всем подарили кружевные трусики», ― заявил Алексей Полищук. «Я выступаю за мир во всем мире и воссоединении или присоединении, называйте как хотите, России, Украины и Беларуси. Мы все должны объединиться, а Крым для этого может стать хорошей переговорной площадкой. Вот увидите, так оно и будет, но надо подождать», ― уверен Слава Варканов.

Напомним, Киев с 27 декабря прекратил железнодорожное сообщение с Крымом и отменила международные поезда. Сейчас поезда крымского направления доезжают со стороны Украины до Новоалексеевки и Херсона, что неудобно для украинских туристов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украина анонсировала проведение саммита «крымской платформы» в Киеве.