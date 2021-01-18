В горах Крыма пропал человек — МЧС ведет поиски несколько часов



В районе Ангарского перевала идут поиски пропавшего человека. Об этом корреспонденту ФАН сообщили очевидцы с места событий.

«Во время отдыха с семьей на Ангарском перевале мы заметили, что подъехали спасатели. Из их разговора мы поняли, что пропал человек и сейчас будут начаты поисковые работы», — сообщаете Екатерина.

Также очевидица сообщила, что по неподтвержденным данным, пропал ребенок, однако в пресс-службе МЧС информацию о пропаже ребенка пока опровергают.

«В данный момент идут поиски пропавшего взрослого человека в районе Ангарского перевала. По уточненным данным, поиски ребенка проходили вчера, привлекались подразделения Крым-Спас», — заявили ФАН в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС уточнили, что несмотря на участившиеся количество вызовов, за прошедшие выходные пострадавших нет — всем была лишь оказана помощь.

