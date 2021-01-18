Крымская Алушта оказалась не готова и непогоде и погрязла в снегу

Как бы курортные города ни готовились к настоящей зиме, в некоторых из них получилось «все как обычно». Рабочей силы и снегоуборочной техники едва хватает для того, чтобы ликвидировать предсказуемые последствия непогоды, передает корреспондент ФАН.

Работы по очистке дорог и территорий общего пользования от снега и льда в алуштинском регионе не прекращаются и сегодня. За выходные дни в первую очередь были убраны территории всех дошкольных и общеобразовательных учреждений. Дороги города, тротуары и лестницы продолжают очищать.

Заместитель начальника Управления благоустройства города и капитального строительства Юлия Лагода вместе со своими сотрудниками на рабочем транспорте с пяти утра.

«В субботу, как только начались обильные осадки, уже к обеду, в город вышла техника, посыпающая дороги. Работали вместе с ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление — Прим. ФАН), особое внимание уделили сельским районам. Ведь мы обслуживаем не только сам город, но и весь алуштинской регион — от Запрудного до Приветного. Там работы очень много, ведь в отдаленные населенные пункты надо людям и хлеб как-то доставлять», — сказала Лагода.

На сегодняшний день в Алуште задействованы шесть единиц снегоуборочной техники — это тракторы, расчищающие снег на центральных дорогах, бортовые машины, разбрасывающие отсев на пешеходных зонах. 25 дворников трудятся с лопатами и ведрами.

«Много работы было и у работников озеленения. Сильный ветер и обильный снег повалили несколько деревьев по городу. Всего мы приняли около 30 заявок. Все устранили», — говорит Юлия Лагода.

Для усиления рабочей силы к посыпке улиц были привлечены военные из Перевального, местной погранзаставы, «Крым-Спас», а также работники «Теплосети» и «Воды Крыма».

Всего с минувшей субботы на алуштинские дороги высыпали около 500 тонн отсева с солью.

Прогноз погоды не дает расслабиться: снова объявлено штормовое предупреждение по Республике Крым. В связи с вторжением арктического холодного воздуха до 20 января на полуострове ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8°С ниже климатической нормы. Ночью и утром 18, 19 и 20 января на ЮБК ожидается сильный мороз -8 -10°С.

Ранее ФАН рассказывал о ДТП, которые произошли на дорогах Крыма из-за аномальной погоды, ворвавшейся на полуостров.