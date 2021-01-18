Дороже чем в Москве: крымчане возмутились росту цен на дрова для отопления

Жителей Крыма неприятно удивила новость о подорожании дров. По их мнению, цены на дрова для населения сильно завышены даже по сравнению с представленным прайсом в Москве. Об этом люди написали в комментариях к посвященному данной теме предыдущему материалу ФАН. В деталях разбирался наш корреспондент.

На сегодняшний день в Крыму газифицировано 74,7% населенных пунктов. Остальным жителям полуострова приходится пока отапливать дома твердым топливом. Вот как отреагировали жители крымского полуострова на сообщение о подорожании одного из самых популярных видов твердого топлива.

«Особенно жалко людей, у которых так и нет газа. Сколько ж машин дров нужно на зиму? И зима как раз морозная пошла», ― комментирует ситуацию Наталья Гапич.

Некоторые пошли еще дальше и начали сравнивать цены на дрова в Крыму с ценами в Москве и соседними регионами нашей страны.

«Крым очередной раз удивил! Цена выше Москвы, учитывая, что цена дается за метровые чушки, а там за ту же цену колотые! Остается главный вопрос к руководству РК: когда же зарплаты рядового крымского жителя достигнут московского показателя?!» ― возмущенно пишет Максим Шишкин.

Далее Максим приводит несколько ссылок, где согласно прайс-листу, кубометр дров твердых пород, уже напиленных в размер, поколотых и даже высушенных стоит в Москве 2800 рублей. Доставка, как и в Крыму, оплачивается отдельно. При этом с 1 января 2021 года цена на дрова для населения в Крыму варьируется от 2500 до 3000 рублей.



Как удалось узнать нашему корреспонденту, в соседнем Краснодарском крае дрова твердых пород у частных лиц можно приобрести по цене 2000 рублей за кубометр, притом дрова будут уже колотыми, а доставка в определенном радиусе от того или иного населенного пункта — бесплатной.

«Смотрите, у нас есть машина, в ней 10 кубов дров — 20 тысяч по городу стоит. 1000 рублей это у нас объявление осталось с лета. Летом же дрова дешевле. Если десятку берете, то 2000 получается куб, уже с учетом доставки. Они у нас еще и колотые по 30 см. Если чурбаны пиленые, метровки — они по 1700 рублей за куб», — пояснил корреспонденту ФАН продавец Андрей.

Собеседник также пояснил, что он закупает дрова у официальных властей, а затем уже перепродает населению по указанным выше расценкам. Как выяснил ФАН, за формирование цен на дрова отвечает Комитет по ценам и тарифам Республики Крым.

«Цены на топливо твердое, реализуемое учреждениями без учета погрузки, разгрузки и доставки конечному потребителю, являются фиксированными, экономически обоснованными и утверждены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым на основании экспертного заключения и решения правления», — сообщили ФАН в Минэкологии в ответ на запрос.

В предыдущем материале ФАН сообщал, что в Крыму минимальная стоимость одного кубометра дров твердых пород превышает 2500 рублей. При этом дрова реализуются в виде метровых чурок непосредственно со склада в лесничестве. Доставка и погрузка дров — за счет заказчика.