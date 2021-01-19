В Ялте полностью замерз знаменитый водопад Учан-Су

Ялта, 19 января. В Крым пришли заморозки, а вместе с ними снег и небывалая красота местной уникальной природы. Корреспондент ФАН побывал у известного водопада Учан-Су в Ялте, который находится по пути на Ай-Петри. Это место всегда привлекает туристов, особенно когда водопад бьет ключом.

Однако на крещенские морозы он замерз, и как говорят туристы, приехавшие посмотреть сегодня на водопад, выглядит это действительно потрясающе. Отметим, что до этого водопад был долгое время пересохшим из-за продолжительной засухи в республике. Однако после недавних дождей и осадков он вновь «проснулся», чтобы очаровать всех своей небывалой красотой.

«Мы приезжали сюда на январские праздники. Было где-то +8. Так вот водопад был почти сухой. Там текла какая-то невзрачная струйка и все. Теперь же ― совсем другое дело», ― делится впечатлениями местная жительница Дарья, которая часто прогуливается к водопаду.

Тем не менее снежная морозная погода в Крыму продлится еще всего несколько дней ― к концу недели обещают повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла.

Напомним, ранее ФАН рассказывал и показывал, как выглядит заснеженная Ялта спустя несколько недель после Нового года.