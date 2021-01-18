ФАН публикует видео аварии с участием восьми машин в Крыму

Керчь, 18 января. Накануне в воскресенье, 17 января, во второй половине дня на участке Керчь — Феодосия на трассе «Таврида» случилось ДТП с участием сразу восьми машин. На занесенных снегом обочинах оказались две фуры, микроавтобус и пять легковых автомобилей.

«Эту аварию мы видели на трассе в 16:50. По дороге было еще несколько ДТП, возле каждого – машина ДПС. Заметал снег, видимость плохая, дорога не чищенная», – рассказал ФАН очевидец аварии.

Сегодня с утра автомобилисты также жаловались на снежные заносы по трассе. Судя по комментариям в соцсетях, дорогу реагентами не посыпали, не было видно также и снегоуборочной техники. От Керчи до Феодосии образовался автомобильный затор в обе стороны. Ближе к полудню ситуация исправилась.

Ранее ФАН сообщал, что на трассе «Таврида» в эти дни машины стояли в длинных пробках, так как многие фуры и авто застревали в снегу и не могли самостоятельно выбраться.