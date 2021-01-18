Жители Симферополя пожаловались на «коричневую вонючую жижу», текущую из кранов

Несколько дней подряд жители Симферополя жалуются на неприятный запах воды из кранов, ржавый цвет и жирный налет, появляющийся после мытья рук. На совещании по проблемам водоснабжения региона выступил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, который пояснил, что в конце прошлой недели насосы накачали воду с илом из нижних горизонтов Симферопольского водохранилища. Для ее дезинфекции пришлось увеличить дозу хлора. Эта вода, по его словам, абсолютно безвредна, передает корреспондент ФАН.

О низком качестве водопроводной воды сообщают жители разных районов города. Люди говорят о запахе лекарств, канализации, тины, да и в целом таком зловонии, избавиться от которого не помогает ни фильтрация, ни кипячение.

«Если писать о нашей воде, слов не хватит. Купая детей, страшно, чтобы вода в рот не попала. Раньше при каких-либо проблемах с водой такого не было никогда!» ― пишет Венера Рамеж. «Да, да у нас вчера такое было, при том, белье стирала и запах на вещах остался», ― говорит Галина Брайнина. «Да, несколько дней какой-то карболкой воняет, до рвоты», ― добавляет Наталья Пшеничная. «Такое ощущение, что никто не знает про переработку канализационных вод обратно в трубы», ― пишет Станислав Кириченко. «Я уже который месяц покупаю воду только в бутылях. Из-под крана водой моюсь только после того, как ее отфильтрую. Последние несколько дней вообще текла коричневая вонючая жижа. Такой только в туалете смывать можно», ― пожаловалась ФАН Олеся Храпова.

Возможно, проблема связана с критически низкими запасами воды в водохранилищах и ухудшением ее качества. На данный момент все сообщения переданы в лабораторию Симферопольского филиала для выяснения причин, принятия мер и устранения проблем.

На совещании по проблемам водоснабжения региона гендиректор «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил причины неприятного запаха воды.

«В конце прошлой недели в Симферопольском водохранилище с низких горизонтов насосами хватанули то, что хватанули. Естественно, по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора. Вода абсолютно безвредная. Никаких ограничений по Симферополю мы не планируем», ― заявил он.

Руководитель добавил, что сброс воды невозможен из-за опасности возникновения гололеда. С устойчивыми плюсовыми температурами ситуация будет исправлена. Кроме того, Баженов сообщил о том, что сегодня утром в Симферополе было 20 повреждений водовода, которые будут в ближайшие сроки устранены.

Отметим, что на качество водопроводной воды жители Симферополя жалуются регулярно. Так, 26-27 ноября 2020 года повышенная мутность воды была вызвана подключением новых насосов.