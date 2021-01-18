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Жители Симферополя пожаловались на «коричневую вонючую жижу», текущую из кранов

Жители Симферополя пожаловались на «коричневую вонючую жижу», текущую из кранов

Несколько дней подряд жители Симферополя жалуются на неприятный запах воды из кранов, ржавый цвет и жирный налет, появляющийся после мытья рук. На совещании по проблемам водоснабжения региона выступил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, который пояснил, что в конце прошлой недели насосы накачали воду с илом из нижних горизонтов Симферопольского водохранилища. Для ее дезинфекции пришлось увеличить дозу хлора. Эта вода, по его словам, абсолютно безвредна, передает корреспондент ФАН.

О низком качестве водопроводной воды сообщают жители разных районов города. Люди говорят о запахе лекарств, канализации, тины, да и в целом таком зловонии, избавиться от которого не помогает ни фильтрация, ни кипячение.

«Если писать о нашей воде, слов не хватит. Купая детей, страшно, чтобы вода в рот не попала. Раньше при каких-либо проблемах с водой такого не было никогда!» ― пишет Венера Рамеж.

 «Да, да у нас вчера такое было, при том, белье стирала и запах на вещах остался», ― говорит Галина Брайнина.

«Да, несколько дней какой-то карболкой воняет, до рвоты», ― добавляет Наталья Пшеничная.

«Такое ощущение, что никто не знает про переработку канализационных вод обратно в трубы», ― пишет Станислав Кириченко.

«Я уже который месяц покупаю воду только в бутылях. Из-под крана водой моюсь только после того, как ее отфильтрую. Последние несколько дней вообще текла коричневая вонючая жижа. Такой только в туалете смывать можно», ― пожаловалась ФАН Олеся Храпова. 

Жители Симферополя пожаловались на «коричневую вонючую жижу», текущую из кранов

Возможно, проблема связана с критически низкими запасами воды в водохранилищах и ухудшением ее качества. На данный момент все сообщения переданы в лабораторию Симферопольского филиала для выяснения причин, принятия мер и устранения проблем.

На совещании по проблемам водоснабжения региона гендиректор «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил причины неприятного запаха воды.

«В конце прошлой недели в Симферопольском водохранилище с низких горизонтов насосами хватанули то, что хватанули. Естественно, по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора. Вода абсолютно безвредная. Никаких ограничений по Симферополю мы не планируем», ― заявил он.

Руководитель добавил, что сброс воды невозможен из-за опасности возникновения гололеда. С устойчивыми плюсовыми температурами ситуация будет исправлена. Кроме того, Баженов сообщил о том, что сегодня утром в Симферополе было 20 повреждений водовода, которые будут в ближайшие сроки устранены.

Отметим, что на качество водопроводной воды жители Симферополя жалуются регулярно. Так, 26-27 ноября 2020 года повышенная мутность воды была вызвана подключением новых насосов.

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