За выходные в Крыму спасено около 100 человек



За минувшие выходные спасатели крымского МЧС вытащили из снега 18 автомобилей, в которых находились более чем 40 пассажиров. Кроме того, в результате поисково-спасательных операций было спасено еще полсотни человек.

«Всего в течение двух выходных дней спасателями ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществлено 37 выездов. В результате спасено 50 человек, из их 10 — дети», — рассказали в МЧС республики.

При этом только за прошедшие сутки спасателям пришлось минимум 10 раз выезжать на помощь людям, которые на радостях отправились гулять и кататься на Ай-Петри и в район Ангарского перевала. Как рассказывают в МЧС, чаще всего пришлось оказывать помощь пострадавшим, которые неудачно прокатились на «ватрушках».

Напомним, что аномальные морозы и сильный снегопад стали причиной множества ДТП и аварий на ЛЭП в Крыму за последние двое суток.