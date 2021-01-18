В Крыму замело «Тавриду», замерзли реки и водопады

Крым не справился с обильным снегопадом и аномальными морозами, пришедшими на полуостров на днях. Пользователи социальных сетей поделилась видео со снежными заносами и пробками на трассе «Таврида» в ночь с 17 на 18 января. Также сообщается, что замерзла река Салгир и водопад Учан-Су.

Напомним, что в январе 2015 года в Симферополе также были зафиксированы аномально низкие температуры, иногда доходило до -23 градусов по Цельсию. Тогда экстремально низкие температуры также вызвали транспортный коллапс, однако это было связано, по большей части, с замерзанием дизельного топлива в общественном транспорте.

Стоит также отметить, что по данным корреспондента ФАН, река Салгир в тот период не замерзала, несмотря на гораздо более низкие температуры, что прекрасно видно на фото.

Напомним также, что глава республики Сергей Аксенов заявил о провале в работе коммунальных и дорожных служб в период обильных снегопадов на полуострове и анонсировал принятие соответствующих кадровых решений. Он пообещал, что будет проведено служебное расследование, кто виноват в плохом состоянии дорог в непогоду.

Ранее ФАН сообщал, что за прошедшие выходные спасатели МЧС вытащили из снега 18 автомобилей, в которых находились более чем 40 пассажиров. Кроме того, в результате поисково-спасательных операций было спасено еще полсотни человек.