Политолог рассказал, почему в Крыму при Украине погибали мэры курортных городов

Ялта, 18 января. Главы Ялта Янина Павленко заявила, что после начала сноса в городе незаконных торговых объектов она почувствовала на себе давление и угрозы. В комментарии ФАН политолог Иван Мезюхо рассказал, насколько сегодня сложно и опасно быть мэром курортного города в Крыму, а также объяснил, почему жители Ялты поддерживают Павленко.

По словам эксперта, если вспомнить украинский период Крыма, то тогда быть мэром курортного города в республике действительно было опасно. Он напомнил про трагические случаи в Феодосии, Симеизе и других южнобережных поселках. В то время уважаемые люди становились объектами киллеров, поскольку происходил передел собственности, говорит он. Отметим, что с 2010 по 2013 год на полуострове были убиты пять мэров.

«Да, все это когда-то действительно происходило в Крыму. Благо, что таких трагических случаев не было после воссоединения Крыма с Россией. В любом случае, работа главы администрации в муниципалитете — будь то в ялтинском или каком-либо другом, всегда связана с определенными рисками. Если чиновник работает честно, открыто и в соответствии с законом, то, разумеется, он может наступать на чьи-то интересы. Кто-то это может воспринять спокойно, а кто-то ― проявить агрессию. Я не исключаю того, что Павленко может столкнуться с этим», ― считает собеседник издания.

Однако, если говорить в целом о безопасности в Крыму, то после событий 2014 года в республике стало гораздо спокойнее и безопаснее. Поэтому в случае обращения Янины Павленко в компетентные органы (если ей это будет необходимо), ей смогут обеспечить надежную защиту и безопасность. Возможно, с этим и были связаны ее публичные заявления по этому поводу, предположил Мезюхо.

«Что касается оценки работы Павленко на посту градоначальника, я думаю, что еще рано подводить какие-то итоги, даже предварительные, потому что с момента ее назначения на должность не прошло еще и 100 дней. Однако могу сказать, что начала Янина Павленко очень бойко, приняв ряд популярных и не очень решений: отменила платные парковки, чтобы нормально наладить их работу, ввела графики подачи воды, чтобы решить проблему вододефицита, организовала все необходимое для военных Министерства обороны, чтобы они развернули ковидные госпитали в городе и так далее», ― сказал эксперт.

По его словам, Павленко действительно очень активно начала свою работу, что во многом симпатизирует местным жителям. Кроме того, ряд представителей крымской политической элиты характеризует Янину Павленко как серьезного человека, которого нельзя назвать временщиком, констатировал крымский политолог Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымский чиновник назвал условие для начала переговоров России и Украины.