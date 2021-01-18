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Как выглядит заснеженная Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Ялта, 18 января. В Крым наконец-то пришла настоящая зима, потому что буквально на днях в республике начались снегопады ― всего с начала 2021 года выпало от 60 до 80% осадков от нормы. Снег украсил крымские города, особенно красиво выглядит заснеженная Ялта. Правда, коммунальщики уже успели убрать часть снега с центральных улиц и набережной города. При этом они позаботились и о цветах, которые могут погибнуть от холода, поэтому их накрыли специальной тканью. Более подробно ― смотрите в фоторепортаже ФАН.

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Как выглядит заснеженная и красивая Ялта: большой фоторепортаж ФАН из Крыма

Примечательно, что уже в пятницу в республике обещают потепление до +10 градусов по Цельсию, сейчас же средняя температура воздуха в Крыму составляет примерно -6 градусов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как в Крыму встретили Всемирный день снега.

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