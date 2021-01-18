Какая крымская проблема не коснулась Севастополя этой зимой

Севастополь, 18 января. За последние несколько дней в Крыму и Севастополе выпало много снега, что, безусловно, украсило полуостров. Вместе с тем жители республики жалуются в соцсетях, что проезд по главным трассам стал очень тяжелым, поскольку плохо были расчищены дороги. В частности это касается трассы «Таврида» и Ялта ― Симферополь, из-за чего на некоторых участках автомобили стояли в пробках по пять часов — фуры просто съезжали на обочину из-за плохой видимости, а легковые авто застревали в снегу, поэтому их приходилось вытаскивать.

Глава РК Сергей Аксенов уже пообещал наказать ответственных за уборку снега, а также попросил прощения у жителей и гостей курорта за такую недоработку ― ситуация будет исправлена в кратчайшие сроки, передает корреспондент ФАН.

Вместе с тем стоит отметить, что сегодня, 18 января, трасса Ялта ― Севастополь была расчищена. Кроме того, спецтехника сделала колеи, по которым легче ехать автомобилям. Накануне ситуация на этой трассе была несколько хуже ввиду метели. В связи с этим автомобили ехали в среднем со скоростью 20-40 км/час.

В самом городе-герое дороги чистые, то есть крымские проблемы практически его не коснулись. При этом стоит обратить внимание и на ту красоту, которую можно увидеть по дороге из Ялты в Севастополь. Впрочем, если ехать в обратном направлении, то виды там ничем не хуже.

Отметим, что накануне в городе были задействованы все коммунальные и дорожные службы для ликвидации последствий снегопада. Сегодня работы по расчистке и обработке улиц продолжаются.

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