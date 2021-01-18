Крымчане радуют прохожих необычными снежными скульптурами

Алушта, 18 января. В Крыму и Севастополе за прошедшие несколько суток выпало много снега, чему были безмерно рады как взрослые, так и дети. Причина проста ― «нормального» снега в республике не было с 2016 года. Многие люди поехали кататься на гору Ай-Петри на лыжах, сноубордах и так далее. Вместе с тем в Крыму начали лепить из снега не только традиционных снеговиков, но различные фигуры, и публиковать их изображения в Сети.

На первом видео, как признается автор, он пытался слепить «лизуна». В целом у него получилось очень даже неплохо, правда, комментаторы назвали его творение «страшным чудовищем», отметив, что выполнена работа великолепно. На втором видео можно увидеть «снеговика», на этом настаивает сам автор. В комментариях люди заявили, что принимают немой вызов по сотворению самого неординарного снеговика и устраивают конкурс среди жителей Крыма, главный приз ― хорошее настроение. Позже они пообещали опубликовать свои скульптуры в местных социальных сетях.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о непогоде в Крыму, которая привела к авариям, потерям туристов, обрыву ЛЭП и другим неприятным последствиям: