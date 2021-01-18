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Глава Ялты признала, что водохранилища города не наполняются

Глава Ялты признала, что водохранилища города не наполняются

Глава ялтинской администрации Янина Павленко на утреннем штабе по водообеспечению Крыма вынуждена была признать, что, несмотря на прошедшие дожди и снегопады, притоки в местные водохранилища не увеличиваются. Естественно, подобные тенденции вызывают тревогу, передает корреспондент ФАН.

Янина Павленко заявила, что город «живет в ожидании чуда». Было озвучено,что на сегодняшний день в Загорском водохранилище осталось 1,8 миллиона кубометров воды, в Счастливенском еще меньше — всего 600 тысяч. Реки Хаста-Баш, Уч-Кош и водопад Массандровский вкупе дают не более 20 кубометров воды. Сейчас с ограниченным графиком подачи воды Ялта потребляет порядка 50 тысяч кубов воды.

Она добавила, что те улицы Ялты, которые запитаны от водопадов, получают воду круглосуточно. Тем временем вскоре в Форосе запустят скважину, которая даст городу дополнительно тысячу кубометров воды в сутки.

Ранее сообщалось, что начавшиеся дожди не наполнили и Аянское водохранилище — одно из питающих Симферопольский район источников. Корреспондент ФАН лично проверил, каково состояние водохранилища на сегодняшний день. Вместе с этим для водоснабжения Севастополя военные строители круглосуточно ведут работы на реке Бельбек.

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