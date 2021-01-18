Глава Ялты признала, что водохранилища города не наполняются

Глава ялтинской администрации Янина Павленко на утреннем штабе по водообеспечению Крыма вынуждена была признать, что, несмотря на прошедшие дожди и снегопады, притоки в местные водохранилища не увеличиваются. Естественно, подобные тенденции вызывают тревогу, передает корреспондент ФАН.

Янина Павленко заявила, что город «живет в ожидании чуда». Было озвучено,что на сегодняшний день в Загорском водохранилище осталось 1,8 миллиона кубометров воды, в Счастливенском еще меньше — всего 600 тысяч. Реки Хаста-Баш, Уч-Кош и водопад Массандровский вкупе дают не более 20 кубометров воды. Сейчас с ограниченным графиком подачи воды Ялта потребляет порядка 50 тысяч кубов воды.

Она добавила, что те улицы Ялты, которые запитаны от водопадов, получают воду круглосуточно. Тем временем вскоре в Форосе запустят скважину, которая даст городу дополнительно тысячу кубометров воды в сутки.

Ранее сообщалось, что начавшиеся дожди не наполнили и Аянское водохранилище — одно из питающих Симферопольский район источников. Корреспондент ФАН лично проверил, каково состояние водохранилища на сегодняшний день. Вместе с этим для водоснабжения Севастополя военные строители круглосуточно ведут работы на реке Бельбек.