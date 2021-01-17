Строительство водозабора на реке Бельбек для Севастополя идет круглосуточно

Строительство водозабора на реке Бельбек идет с опережением графика. Военные строители работают круглосуточно. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе инспектирования объекта. Подробнее — в материале ФАН.

«Объект очень для нас важный. Срывов не может быть, все работы идут с небольшим опережением графика. 1 марта водозабор на Бельбеке должен быть запущен», — заявил Развожаев в ходе инспекции в строительства водозабора на реке Бельбек.

Также он отметил, что предварительные расчеты оказались верными, и уже сейчас приходит по 50-60 тысяч кубометров воды в сутки. Впереди ожидаются сильные паводки, что позволит разгрузить действующий водозабор с Чернореченского водохранилища, которое является основным для города и ближайших населенных пунктов.

Стоит отметить, что для снабжения водой Севастополя на сегодняшний день используются также озера у горы Гасфорта и Кадыковский карьер, из которых начали подавать воду в ноябре-декабре. Отбор воды из озера Инкерман прекращен, так как весь возможный лимит на отбор ресурса был исчерпан.

Ранее ФАН рассказывал, что начавшиеся в Крыму дожди и снегопады пока особо не исправили ситуации с водой на полуострове.