Итоги непогоды в Крыму: аварии, обрывы ЛЭП и заблудившиеся туристы

Обильный снегопад в Крыму стал причиной множества ДТП на дорогах республики, а также обрывов линий электропередач. Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи из разных городов полуострова. Подробнее — в материале ФАН.

Аномальный снегопад и низкая температура сильно затруднили дорожное движение и стали причиной аварий. Особенно это касается горных районов республики.

В социальных сетях крымчане размещают кадры заснеженной трассы «Таврида», съехавших в кювет автомобилей и даже перевернувшихся на льду внедорожников. В кадр также попали многочисленные аварии на скоростных трассах, в том числе с участием грузового транспорта.

Кроме того, сильный ветер и налипший снег стали причиной обрыва линий электропередач. Об этом сообщает ГУП «Крымэнерго».

«По состоянию на 16:00 17 января 2021 г. нарушена работоспособность десяти линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 83 бригады энергетиков (249 человек, 92 единицы техники). Во время восстановительных работ используются дизель-генераторные установки (ДГУ). ГУП РК «Крымэнерго» продолжает работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Также из-за непогоды на горе Чатыр-Даг заблудилась группа туристов из пяти человек. По информации МЧС РК, заблудившиеся путешественники были найдены и спущены на трассу в пешем порядке. Также сообщается о спасении женщины в районе хребта Орта-Сырт. Женщина подвернула ногу, и спасателям пришлось доставить ее к служебному автомобилю, после чего она была доставлена к родственникам в село Веселое.

Напомним, ранее ФАН сообщал об аномальных морозах и обильных снегопадах в Крыму 16 января.