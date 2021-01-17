Крымские водохранилища не успели наполниться водой, несмотря на дожди и снег

Симферополь, 17 января. Обильные снегопады и осадки пока не смогли наполнить водохранилища полуострова. Об этом свидетельствуют статистика ГУП «Вода Крыма» и показания очевидцев. Состояние крымских водохранилищ в начале 2021 года проверял корреспондент ФАН.

Согласно данным Министерства ЖКХ Республики Крым, в начале 2021 года количество водохранилищ с критически низким уровнем воды выросло с пяти до семи. Это обусловлено малым притоком воды из рек, питающих водохранилища, в конце 2020 года.

По последним данным, в критическом состоянии находятся Аянское, Балановское, Загорское, Партизанское, Симферопольское, Старокрымское и Тайганское водохранилища.

Вместе с тем, по данным ГУП РК «Вода Крыма», в ближайшее время Симферополь получит дополнительно 33 000 кубометров воды из трех новых водозаборов — Вилинского-2, Ивановского-2 и Чеботарского.

Корреспондент ФАН побывал у Аянского водохранилища и проверил, в каком состоянии оно находится на сегодняшний день.

Напомним, что ранее сообщалось, что крымские реки в результате выпавших в начале года осадков начали наполняться водой.