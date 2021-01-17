Крымский блогер показал на видео, что происходи на канатной дороге и на горе Ай-Петри

Крымский блогер опубликовал на своем канале в YouTube видео о том, что в эти дни происходит на канатной дороге и на вершине горы Ай-Петри в Крыму.

Последние несколько дней Крым заваливает снегом: такое бывает здесь редко, особенно в последние засушливые годы, поэтому крымчане и туристы пытаются успеть насладиться зимней сказкой хотя бы несколько дней.

Несмотря на то, что многие дороги в горы для автомобилей перекрыты из-за угрозы для жизни водителей и пассажиров, канатная дорога из Мисхора на вершину А-Петри работает. Сегодня проезд составляет 400 рублей в одну сторону для взрослых и 250 — для детей.

«Идет снег, камера в снежинках, объектив быстро засоряется. Такого снегопада в Крыму я никогда не видел. Дикий холод, дикий снегопад. Я замерз», — рассказывает блогер на видео.

Из-за сильного снегопада видимость на Ай-Петри очень плохая. Ялту и побережье ЮБК не видно, знаменитых «ай-петринских зубцов» — тоже.