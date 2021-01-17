Всемирный день снега в Крыму встретили на санях и в пробках: появились фото и видео

Третье воскресенье января — Всемирный день снега. В Крыму этот день отметился обильными снегопадами, сказочными зимними пейзажами и заторами на дорогах. О том, как в Крыму встретили День снега, рассказывает корреспондент ФАН.

Всемирный день снега — международный праздник, посвященный зимним видам спорта. Отмечается он с 2012 года. В социальных сетях жители и гости полуострова делятся впечатлениями от долгожданной снежной зимы.

Как передают очевидцы, дорогу на Ай-Петри перекрыли камнями и патрулями, задержав в длинных очередях множество туристов и любителей зимнего Крыма.

«Собралась несметная очередь. В семь утра встала ДПС и не пускает. А желающих достаточно много. Зима классная, снега много, катайся в удовольствие, но все против нас», — говорит Наталья Лютая.

Местные блогеры делятся красотами зимнего полуострова на своих страницах в соцсетях, а дети радуются долгожданной зиме, не так часто захаживающей на крымский полуостров.

Но пока дети и туристы радуются зимней сказке, водители вынуждены бороться с непогодой. Так, в социальных сетях появилось множество кадров, где автомобилисты и водители большегрузов расчищают лопатами дорогу и вручную вытаскивают машины из кюветов.

В районе Нижней Кутузовки местные жители даже бросали машины у дороги в ожидании лучших погодных условий, не имея возможности добраться домой. Также в Сети появились кадры из села Запрудное, недалеко от Партенита, где крымчане с помощью троса вытаскивали машину из сугроба.

В крымской столице также не обошлось без эксцессов — в то время как симферопольцы выкладывают видео неубранных дорог, администрация города рапортует об ударной работе 169 дворников.