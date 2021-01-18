Мэр Ялты Павленко рассказала об угрозах из-за сноса незаконных ларьков на набережной

На территории Ялты функционирует порядка 1500 нестационарных торговых объектов, также как и порядка 100 рекламных конструкций, расположенных на территории. Все эти объекты являются незаконными. Такое заявление в телеэфире сделала глава Администрации города Ялты Янина Павленко. Подробнее — в материале ФАН.

«Затея непростая, как я уже на себе почувствовала. С учетом того давления и угроз, которые сегодня оказываются, это очень серьезный вопрос для Ялты. С 2018 года абсолютно все рекламные объекты установлены незаконно, ни одного рубля от ведения подобной предпринимательской деятельности в бюджет не уплачивается. Но и более того, к сожалению, вы видите, в каких местах расположены рекламные конструкции — куски торчат на дорогу. Фактически 90% из них не соответствует вообще ГОСТам», — рассказала глава городской администрации.

По ее словам, важно помнить, что нестационарные торговые объекты устанавливаются там, где предоставление товаров работ и услуг населению не могут обеспечить стационарные торговые объекты.

«Что же сегодня произошло в Ялте — у нас через каждые 5-10 метров некий ларек, причем 99% совершенно непрезентабельного вида, который портит архитектурный облик нашего города», — добавила Павленко.

Она отметила, что стихийная торговля в местах массового скопления туристов сильно мешает владельцам магазинов и прочих крупных торговых объектов, создавая нездоровую конкуренцию.

«Мы регулярно наблюдаем случаи, когда возле стационарного магазина, особенно это касается набережной, мест большого скопления туристов, у нас поставлены ларьки, которые торгуют теми же самыми товарами, что продаются в магазинах. Создается некомфортная среда, неконкурентная, для тех собственников и предпринимателей, которые владеют стационарными объектами», — подчеркнула глава администрации в эфире телеканала Крым 24.

По словам Павленко, до конца февраля 2021 года будет оговорена с предпринимателями и утверждена схема НТО, которая будет полностью соответствовать требованиям 402 постановления совета министров. Согласно данной схеме, будет предусмотрена установка некоторых НТО на семь лет и более, а выносная торговля, которую предприниматели осуществляют в «высокий сезон», будет расторговываться на аукционах. Также она подчеркнула, что все эти объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле и вписаны в единую архитектурную композицию города. Срок выполнения данной задачи глава администрации назвала в один-два месяца.

Ранее ФАН рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал массовую борьбу с незаконной и дорогой коммерческой застройкой в Ялте.