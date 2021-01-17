Операция «COVID» и другие приключения библиотечной системы России

Умирают ли библиотеки в России?

Читальня, публичка, книжница и даже дворец книги… Как только не называли традиционную библиотеку в разные времена! Сегодня это современные информационные центры с компьютерными залами, своими сайтами и множеством электронных услуг.

В наше время цифровых технологий мы настолько привыкли к неосязаемым текстам, электронным письмам, цифровым фото, что даже и не вспоминаем, как приятно держать книгу в руках, чувствовать гладкую бумагу страниц, шершавый переплет и запах типографской краски. Доказано, что материал, прочитанный на бумаге, запоминается и усваивается лучше и легче, чем такой же, прочитанный на гаджетах.

Библиотечная система России ― одна из лучших

Библиотечная система России считается одной из лучших в мире. Хотя бы по небольшой есть в каждом районе города. Мнение о том, что в эпоху информационных технологий городские библиотеки уже мало кому нужны, спорное. С одной стороны, сегодня это не только книгохранилище, но и целый информационный центр. С другой, пользуются ли такие нововведения спросом?

На примере небольшой крымской библиотеки в городе Алуште корреспондент ФАН выяснил, что абонзал в основном посещают в курортный сезон 30–50 человек в день. Многие «удаленные» читатели пользуются ресурсами библиотеки через информационный сайт.

«Наша библиотека давно перестала быть просто местом хранения информации. Сегодня это центр общения, обучения и живого диалога. До того как массовые мероприятия запретили, здесь проходило множество стационарных образовательных событий, привлекающих школьников, отдыхающих и местных жителей», — говорит директор библиотечной системы Алушты Татьяна Шекшуева.

Информационный голод

Есть мнение, что по сравнению с потребностями людей, например, в пище или медицинской помощи, информационный голод все же относится к категории отложенного спроса.

Эксперты полагают, что перспективы у публичных библиотек довольно печальные — многие книгохранилища закрываются от недостатка финансирования или малого количества посетителей.

Но не успели привыкнуть к массовой компьютеризации, узел затянулся еще туже: появились ограничительные меры.

«Речь идет обо всех библиотеках. Ситуация в этом году необычная, мы ведь перешли на большую работу по социально-культурным мероприятиям, по развитию творческого досуга, по интеллектуальному развитию читателей. А в условиях пандемии вообще пришлось перейти на онлайн-режим. Совершенно другой формат приобрел наш сайт, там очень много самых разных материалов», — подчеркивает Татьяна Шекшуева.

Интерес к чтению снижается

В последнее время приходится признавать, что интерес к чтению в нашей стране действительно снижается: более 20% россиян, по данным федеральных социологических исследований, сегодня не читают книг.

Для привлечения читателей в местных библиотеках стремятся оперативно приобретать те издания, которые соответствуют их потребностям, пополнять фонд мультимедийных и электронных ресурсов. Кроме того, регулярно проводятся акции по книгообмену.

«Акция называется «Буккроссинг». Если тебе книга нужна, ты можешь ее взять, если тебе она уже не нужна, ты можешь ее принести, чтобы прочитали другие. Приносят довольно много книг в хорошем состоянии. Особенно когда в город приезжают отдыхающие, эта акция очень востребована: люди идут на море, берут книги, с удовольствием читают. Местные тоже приходят. Мнение о том, что интернет заполонил все, и люди перестали читать, не совсем правильное», — считает завотделом обслуживания центральной библиотеки в Алуште Елена Клементьева.

Сотрудники читального зала любезно проводят для каждого посетителя ознакомительные экскурсии, ведь здание алуштинской библиотеки — не только объект культурного наследия, но и часть биографии царской семьи Романовых.

Что читают дети

Сегодня библиотека по детскому абонементу работает не как обычно: на входе сотрудник библиотеки принимает заказы и выносит книги читателям. В основном на каникулах и в выходные дни дети приходят за обязательной литературой по школьной программе.

Есть и постоянные юные читатели, отслеживающие книжные новинки и по несколько раз перечитывающие классику. В остальное время библиотека пустует.

«Детям очень нравится фэнтези, мы стараемся закупать для библиотеки такую литературу. Большой популярностью пользуются книги Олега Роя «Джинглики», «Сказочный патруль» — для самых маленьких. Последние поступления были по игре «Майн Крафт», «Дневники Стива», детские детективы. Конечно, классическая литература — то, что нужно по школьной программе», — делится с ФАН Ирина Алмазова, ведущий библиотекарь детского отделения.

Ранее ФАН рассказывал, что на Украине хотят полностью запретить российские книги в стране вслед за отменой обучения русскому языку.