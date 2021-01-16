«Крымский Титан» начал рассылать «письма счастья» крымчанам о предстоящем увольнении



Работники одного их цехов «Титановых инвестиций» (бывший «Крымский Титан») получили уведомление о предстоящем увольнении с 15 марта текущего года. Всего в нем трудится 180 человек. При этом цех полностью задействован и продолжает выпускать продукцию, пользующуюся спросом. Руководство завода отказывает работникам в возможности ознакомления с полным текстом приказа, ссылаясь на коммерческую тайну. Корреспондент ФАН выяснил подробности.

«Доводим до вашего сведения, что в течение двухмесячного срока вам будут направляться предложения о возможном переводе на другую работу. В случае отсутствия другой работы (вакантной должности) или вашего отказа от предложений о переводе на другую работу 15 марта 2021 года трудовой договор с вами будет расторгнут на основании п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой выходного пособия в размере среднемесячного заработка», — говорится в тексте уведомления, образец которого размещен в социальной сети Facebook на личной странице депутата Госсовета Республики Крым Ильи Донченко.

В беседе с сотрудником предприятия Алексеем Кружинским ФАН выяснил, что уведомление получили все 180 работников цеха концентрации серной кислоты и цветных пигментов, или, как его называют работники завода, цветного цеха.

«Цех работает, выпускает продукцию. Продукция продается. А людям раздают уведомления об увольнении. Цехом недавно получен заказ на производство 400 тонн красного пигмента. Заказы есть, а людей вынуждают уходить», — выразил непонимание происходящим Алексей.

Железоокисный красный пигмент, выпускаемый цехом, широко применяется в производстве лакокрасочных изделий, черепицы, бетона, кирпича и тротуарной плитки. Трудно представить, что данный вид продукции не имеет спроса в промышленности и производстве строительных материалов.

Депутат Госсовета РК Илья Донченко в интервью корреспонденту ФАН рассказал, что уведомление выдано работникам за два месяца до предстоящего увольнения, и в этом нарушения КЗоТ со стороны работодателя нет.

«Люди, получившие на руки уведомления, обеспокоены своей дальнейшей судьбой, в отличие от работодателя. В капиталистическом обществе мало кого интересует семейное положение рабочей силы и последствия потери работы. В понедельник я направлю в Минсоцполитики Крыма депутатское обращение с просьбой взять ситуацию под контроль и проработать меры трудоустройства граждан, которые будут уволены в связи с сокращением на «Титановых инвестициях», — пообещал депутат.

Также Илья Донченко сообщил, что руководство завода не предоставляет информацию о планируемых реформах на предприятии, ссылаясь на коммерческую тайну.

Лаборант цветного цеха Светлана в числе других сотрудников получила официальное уведомление о грядущем увольнении. Именно ее просьба об ознакомлении с полным текстом приказа была отклонена работником отдела кадров со ссылкой на коммерческую тайну документа.

Светлана рассказала ФАН о нелогичном поведении руководства предприятия по отношению к желающим сменить место работы, не дожидаясь 15 марта.

«Сейчас у цеха заказ на изготовление 400 тонн продукта. Некоторые нашли работу в других цехах, а им отказывают в переводе, пока не выполнен заказ. А потом вакантных мест может не быть. Люди не знают, как поступить», — подчеркнула женщина.

Светлана также рассказала ФАН о предпринятых ею шагах для реализации своего права на трудоустройство и сохранения ассортимента продукции. Она обратилась в профсоюзную организацию.

«Я обратилась в ППО АФ ООО «Титановые Инвестиции» — «Крымский Титан» непосредственно к председателю Тарасенко Елене Павловне с вопросом, почему закрывают работающий цех, продукцию которого активно покупают потребители. Она мне ответила, что в Китае дешевле купить. Но это же абсурд: покупать в Китае продукцию, которая производится нами и успешно», — возмущается сотрудник.

По ее словам, она обращалась к Сергею Аксенову в соцсетях с теми же вопросами. После этого ей позвонил министр промполитики, у которого она тоже пыталась выяснить причину прекращения работы цеха. Но чиновник лишь сказал, происходящее закрытие цеха — коммерческая тайна.

По общему мнению сотрудников, их права остро нуждаются в защите, так как суды по долгам предприятия по невыплаченным надбавкам работникам с 2014 года еще не завершены и долги не погашены.

О предстоящем сокращении порядка 10% сотрудников на заводе «Титановые инвестиции» стало известно в начале декабря 2020 года. Тогда руководство завода объяснило неизбежность сокращения численности работников реорганизацией, необходимостью погашения долгов перед поставщиками, а также планами по увеличению заработной платы оставшимся сотрудникам.

В конце декабря Сергей Аксенов пообещал «бороться за каждого сотрудника» и предоставить работу с зарплатой не меньше прежней.

Завод «Титановые инвестиции» является самым крупным химическим предприятием в Крыму и одним из основных градообразующих города Армянска. Из-за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу с 2014 года на предприятии произошло несколько аварийных ситуаций с выбросом ядовитых веществ.