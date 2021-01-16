ФАН узнал, почему появившиеся в автобусах Крыма валидаторы не всегда принимают карты

С начала января в Крыму ввели дифференцированную оплату за проезд в общественном транспорте. Скидка в размере пяти рублей при безналичной оплате существенно повысила заинтересованность граждан в пользовании валидаторами. Вместе с тем возросло и число жалоб на несрабатывание пластиковых карт при оплате проезда. В возможных причинах проблемы разбирался ФАН.

О трудностях при оплате проезда жители Крыма пишут в социальных сетях. Большинство нареканий касаются отключенных или вообще не установленных в салоне автобуса платежных терминалов. Но случаются сбои и при работающих валидаторах ― оплата не проходит по неизвестным причинам, вынуждая граждан рассчитываться наличными средствами.

Кроме того, оплатить проезд не могут россияне картами, выданными на материковой части России. Хотя в той же системе Master Card валидаторы должны принимать оплату. Пассажирам при оплате картой «Сбербанка» на аппарате высвечивается надпись, что они не могут своей картой оплатить проезд.

В возникновении проблем пассажиры винят банки, подозревая их чуть ли в сговоре с перевозчиками.

«Столкнулась в новом 2021 году с такой проблемой: не могу оплатить картой Генбанка через валидатор. В некоторых маршрутках получается, но в большинстве нет. Позвонила в Горавтотранс ― сказали, что проблема в карте. Но с картой все в порядке, просто не РНКБ! Это что за монополизация? Или так маршрутчики решили взыскать повышенный проезд по 22 рубля?» ― написала жительница Симферополя.

При этом в самих финансовых учреждениях отрицают массовый характер обращений граждан по упомянутым вопросам.

«Действительно, в настоящий момент в банк начали поступать обращения клиентов, связанные с оплатой проезда в общественном транспорте. Хочется отметить, что такие обращения не носят массовый характер. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке», – рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ОА «Генбанк».

Не хватает средств

Бывает, карта попадает в стоп-лист, из-за чего нельзя оплатить проезд. Часто причиной является отсутствие на ней денег.

«Для исключения карты из стоп-листа, ее нужно просто пополнить на нужную сумму. Банк ежедневно в течение 30 дней с момента несостоявшейся оплаты пытается списать средства. По факту успешного списания карта выводится из стоп-листа автоматически. Если же банку так и не удалось списать деньги за оплату проезда, то именно банк впоследствии компенсирует потерю средств перевозчикам», – пояснили ФАН в ПАО «РНКБ».

Также карта может быть заблокирована в случае, если истек срок ее действия.

Не льготная карта

Иначе, по словам представителя АО «Генбанк», обстоит дело со льготными картами ― в стоп-лист они могут попасть только в том случае, если ее владелец попытает оплатить проезд до получения смс-уведомления от банка о назначении карты льготной. Приходит такое уведомление единожды, после прохождения установленной процедуры оформления льготы в Департаменте труда и социальной защиты и отделении банка. Для карт с подтвержденным льготным статусом стоп-лист не действует ― они попадают в так называемый «белый список».

«Статус карты и причины блокировки, если она случилась, можно посмотреть в «Личном кабинете пассажира». Вход в него осуществляется в том числе через мобильное приложение РНКБ – раздел «Профиль» в правом верхнем углу», – также уточнили в ПАО «РНКБ».

Ряд ограничений при оплате проезда в общественном транспорте сегодня прокомментировал и заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко. Так, повторную оплату льготной картой в одном и том же автобусе можно произвести только спустя полчаса после первого списания средств за проезд. Это сделано для того, чтобы правом бесплатного проезда не пользовались те, кому льгота не положена. При этом уже в другом автобусе льготник может оплатить проезд без каких-либо ограничений.

Кроме того, держатели обычных (не льготных) карт могут оплатить за одну поездку не более пяти билетов. Такое ограничение введено из соображений безопасности, чтобы в случае утери карты ею не могли воспользоваться большие компании ушлых сограждан.