«Таинственный барельеф»: в Севастополе странным образом увековечили память о девушке

Севастополь, 15 января. В Севастополе есть необычный барельеф женской фигуры. Он расположен на балконе частного дома, причем очень старого ― еще довоенной постройки. На плечи таинственный девушки накинута темная вуаль, руки скрещены. Ее лицо практически невозможно разглядеть, потому что голова с короткими кудрями повернута в сторону окна.

«Всегда была интересно история этого барельефа на балконе. Может, это барельеф любимой жены, дочери, или просто любимой женщины. Еще студентом проходил мимо этого дома и думал кто это... Время прошло. Барельеф остался, жив ли его создатель?» ― написал севастополец Юрий Ктиторчук в своем посте, к которому он прикрепил фото незнакомки.

В комментарии корреспонденту ФАН Юрий Ктиторчук рассказал, что он уже 40 лет теряется в догадках, кем же была эта девушка.

«Еще в конце 70-х начале 80-х обратил внимание на этот барельеф. Тогда думал, что там живет художник или скульптор», ― рассказал он.

Идея узнать разгадку тайны у местных жителей в социальных сетях пришла севастопольцу внезапно. Он набегу сфотографировал загадочный балкон и задал вопрос в одном из городских сообществ. Оказалось, что история балкона и его гранитной жительницы некоторым все же знакома.

«Знаю историю, мама дружила с этой девочкой. Родители ее любили, но девочка болела, кажется, у нее был порок сердца. Дружила девочка с мальчиком, а у него папа был скульптор. Умерла она лет в 15. Папа мальчика сделал два барельефа один на кладбище, другой установили к ним. Так что это история любви. Любви родителей, девушки и юноши», ― поделилась историей местная жительница Вера Федорова.

Эта история вдохновила и опечалила многих пользователей сети. Многие даже захотели помочь жильцам дома с барельефом, потому что там сейчас, по словам севастопольцев, живет одинокий и очень пожилой человек в одной комнате, однако кто он ― пока загадка.

Напомним, ранее ФАН писал о другой необычной, но скандальной скульптуре. Речь идет о памятнике Аленке из Нововоронежа. В ней крымчане разглядели «особенную красоту», впрочем, как и многие другие жители России.