В Крыму рассказали, чем Симферополь был  похож на Москву в новогодние выходные

Симферополь, 15 января. В период новогодних каникул количество коммунальных отходов в Крыму не только значительно возросло по отношению к обычным рабочим дням, но и изменился морфологический состав вывозимого мусора. Ежедневное увеличение объема наблюдалось начиная с 30 декабря и все новогодние каникулы. Об особенностях работы по вывозу ТКО в столице Крыма ФАН рассказал руководитель транспортно-эксплуатационного отдела МУП «Экоград» Асан Аширов.

Отметим, что МУП «Экоград» обслуживает по договору субподряда с региональным оператором 70% контейнерных площадок Симферополя. Кроме того, предприятие производит ликвидацию стихийных свалок бытовых отходов на закрепленной территории.

«Наше предприятие обычно вывозит за сутки в среднем 3000 кубов мусора. В новогодние праздники количество ТКО всегда больше. В этом году ежедневный объем в праздники увеличился еще на 400-500 кубов. Самое большое количество отходов наблюдается 30 и 31 декабря, а также 3 и 4 января. В эти дни нагрузка максимальная», — отметил собеседник издания.

Однако, как заметил специалист, эти новогодние каникулы все же несколько отличаются от традиционных, поскольку ранее не было ограничений в работе объектов общепита из-за коронавируса.

«В предыдущие годы количество отходов на городских контейнерных площадках тоже на праздники было больше, но не настолько. Большая часть объемов приходилась на рестораны, клубы, кафе и другие увеселительные заведения. Количество мусора было сосредоточено в центре города. В этом году весь мусор на контейнерных площадках у жилых домов, по всей территории города», — уточнил Аширов.

Ранее появилась информация о 10-кратном увеличении стеклянных отходов в составе московского мусора в период новогодних выходных. Также соответствующую аналитику привела и группа компаний «ЭкоЛайн», которая занимается сортировкой отходов с территории столицы. Асан Аширов подтвердил похожую тенденцию в составе симферопольских отходов.

«В три раза увеличилось количество стекла в мусоре в период выходных. Примерно в шесть раз сотрудники наблюдали увеличение пластиковых отходов — это ПЭТ и различная упаковка. Зато стихийных навалов отходов и мест скопления несколько уменьшилось. Люди находились по большей части дома. Наверное, поэтому», — подытожил Асан Аширов в комментарии ФАН.

Отметим, что Москва перешла на двухпоточную систему сбора отходов с 1 января 2020 года. Условно «сухие» и «мокрые» фракции складируются в разные контейнерные емкости. Ранее ФАН сообщал о так называемой мусорной реформе в Крыму, которая всерьез обеспокоила жителей полуострова.