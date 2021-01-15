Быстрорастворимые дороги: крымчане показали, как месят грязь в попытках доехать домой

В селе Лучистом под Алуштой уже несколько дней идут дожди, ночами ― мокрый снег. А это значит, что местные жители снова месят грязь и вытаскивают свои автомобили на буксире. Потому что дороги здесь существуют только на бумаге или же отсутствуют совсем. Корреспондент ФАН узнавал подробности того, как люди оказались в этой ситуации.



Новое Лучистое, а это десятки недавно купленных участков и построенных домов, оказалось без фактических подъездных путей. Это село расположено у подножия горы Демерджи, в одном из самых экологически чистых мест полуострова. Живописные виды и почти заповедная зона привлекают сюда большое количество новых крымчан, переезжающих на постоянное место жительства со всех уголков бывшего СНГ.

Землю при Украине раздавали без разбора

Грубейшие ошибки и нарушения закона о выделении земельных участков были совершены еще при Украине, предыдущей властью сельского совета. По словам местных жителей, земли раздавались направо и налево, без соблюдения границ и норм, никто не думал тогда о будущих дорогах и коммуникациях. Потом владельцы стали эти участки продавать. После перехода в состав России цены на земли в Лучистом значительно взлетели.

Сельских советов уже нет. Теперь это территориальные органы, которые разводят руками: «это все было сделано до нас». Земли несколько раз перепродали, а кто успел, переоформил их на российские документы. Срок возможности переоформления завершился 25 декабря 2020 года.

Раньше село считалось безводным, оттого и не очень популярным среди желающих переехать жить за город. Но после появления возможностей бурить скважины оказалось, что вода здесь есть, и ее много. Частные дома и гостиницы повырастали, как грибы после дождя.

Собственники земельных участков в Лучистом начали сталкиваться с рядом проблем при переоформлении документов с украинских на российские. Оказалось, что почти ни к одному участку фактически невозможно будет подъехать, когда люди начнут ограждать свои территории.

На одном из жилых массивов, как его называют местные, «Нижнем поле», около 100 собственников остались не просто без подъездных путей к своим домам, а даже без общей дороги, ведущей с трассы вниз. Разумеется, резервных выездов, которые должны быть в населенном пункте, тоже нет.

В бюджете на Лучистое денег нет

Местные жители еще летом стали собирать деньги на строительство подъездных путей самостоятельно, предвидя осенне-зимние проблемы. В бюджете Алушты, как сказано в официальном ответе администрации, на такие нужды денег нет. Решение проблемы возможно только в перспективе. Хотя, учитывая, что в случае чего сюда не проедет ни скорая помощь, ни пожарная машина, а жилых домов здесь уже около 40, несложно оценить масштабы проблемы.

На землях общего пользования местным пришлось за свой счет сделать кадастровую схему и самостоятельно «нарезать» дорогу, по которой теперь можно ездить, но только в сухую погоду. Глинистая почва при малейшем дожде под колесами автомобилей превращается в песок. Полноприводные автомобили с трудом преодолевают крутой подъем, пешком тоже ходить невозможно: липкая грязь скользит и затягивает, как болотный ил. Для местных жителей даже однодневный дождь ― это уже настоящий коллапс.

Этим видео жители села поделились с ФАН.

После неоднократных обращений инициативных групп на место выезжали специалисты управления архитектуры, муниципального контроля и глава администрации. На последнем выезде представители власти пообещали после новогодних праздников засыпать дорогу щебнем, чтобы можно было хоть как-то передвигаться.

«Все земельные участки, которые мы видим сегодня на публичной кадастровой карте в восточной части Алушты, формировались без учета улично-дорожной сети. В украинский период, конечно, и руководители сельсоветов и землеустроители не учитывали все это. Формировали участки вообще без расстояния между ними, без возможности даже подвода коммуникаций: воды, газа, электричества, не говоря уже о возможности подъезда», ― говорит главный архитектор Алушты Александр Струбалин.

Сейчас, по его словам, владельцев кооперативов обязали сделать проект планировки и межевания территории для устройства улично-дорожных сетей.

«Что касается участков, не входящих в состав кооператива, бюджет Алушты дотационный, мы по мере возможности, конечно же, в перспективу развития закладываем деньги на финансирование улично-дорожных сетей, но организовать подъезд к каждому земельному участку ИЖС, тех земель, которые были выделены при Украине, муниципалитет не в силах», ― сказал Александр Струбалин.

Социальная чрезвычайная ситуация

Местные жители рассказали корреспонденту ФАН о своей проблеме. По словам Сергея, до переезда в Крым он с семьей жил в Москве. После выхода на пенсию он с семьей продали квартиру и решили переехать.

«Уже полгода мы живем в собственном доме, зарегистрированы здесь. Есть проблема, которую мы назвали бы социальной чрезвычайной ситуацией. Вопрос касается отсутствия всесезонной дороги в наш жилой массив. Как только пройдет сильный дождь, жители нашего района оказываются заблокированными: ни выехать отсюда, ни приехать невозможно. Если в сельский магазин за товарами первой необходимости еще можно пройти пешком, то посещение больницы или других инстанций невозможно. Особенно в осенне-зимний период – ни скорую помощь вызвать, ни самим куда-нибудь съездить по делам. Не дай Бог пожар – спасатели к нам тоже не смогут приехать. Для нас, пожилых людей, это серьезная проблема, а как ее решить? Уезжать отсюда не хочется, да и некуда», ― говорит Сергей.

«Мы сами из Алушты. В прошлом году решили продать квартиру и построить дом. Купили в Лучистом участок, дом построили, коммуникации сделали автономные, а вот с дорогами беда. Основная проблема ― возить детей утром в школу и в садик. В дождь машину приходится бросать наверху, возле трассы. А туда пока дойдешь, по уши в грязи. 21-й век на дворе», ― сетует Олег.

«Самое смешное в том, что когда мы дом здесь покупали, риелтор уверял, что дорога будет через пару недель, да и вообще, это вопрос трех тысяч. Глупо и наивно попали вот в такую ситуацию. Куда стучаться, что делать, не знаем. Всем жилым массивом собираем деньги на то, чтобы сделать эту дорогу более-менее пригодной, но разве мы соберем необходимую сумму? Специалисты насчитали около одного миллиона рублей», ― рассказывает Полина.

Есть мнение, что при Украине это были земли лесов, которые вывели из государственной собственности и бесплатно отдали в частную, якобы для ведения крестьянского хозяйства, а затем назначение земель изменили под индивидуальное жилищное строительство.

Местные жители сейчас собирают деньги, ждут разрешительных документов ― заключение Управления архитектуры на пользование дорогой и обещанный городской администрацией щебень крупной фракции для засыпки особо проблемных участков. Как быстро это произойдет, покажет время. ФАН продолжит следить за ситуацией.