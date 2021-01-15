ФАН выяснил, как в Крыму готовят дороги к предстоящему похолоданию

Севастополь, 15 января. В Крым идут холода. Завтра, 16 января, синоптики прогнозируют снег и аномальное похолодание, до -15 градусов. По дороге на Ай-Петри гололед и сугробы, снег пришел даже в Ялту. В МЧС предупреждают, что сильные морозы на Крещение могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. ФАН выяснил, как на полуострове готовят дороги к предстоящему похолоданию.

«С 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8°С ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза», — прогнозируют в крымском Гидрометцентре.

В минувшую ночь, с 14 на 15 января, в Симферополе против гололеда использовали около 30 тонн реагента, которым обработали проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта. Утром на работу вышли 237 дворников, работали 14 машин спецтехники. Всего на предстоящие холода в столице Крыма запасли 500 тонн реагента, говорит директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Городские дороги Севастополя посыпают солью, на региональных трассах ее смешивают с песком. Реагентами обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов. Всего заготовлено 4600 тонн противогололедного материала, информирует ГБУ «Севастопольский Автодор». Комбинированные дорожные машины будут дежурить на самых аварийных участках Севастополя для быстрого реагирования на изменение дорожной обстановки.

Сегодня пошел долгожданный снег в Ялте, завтра снегопад прогнозируют и в Алуште. В курортном городе заготовили 400 тонн соли и 1600 тонн противогололедной смеси, в ближайшее время к имеющемуся парку присоединятся две новые спецмашины.

Все дорожные службы напоминают автомобилистам о замене «летней резины». Климат в Крыму переменчивый, и даже теплый солнечный день может смениться снегом или дождем с гололедицей на дорогах, предупреждает врио начальника филиала «Алуштинское ДРСУ» Сергей Софолов.

К работе должны быть готовы руководители управляющих компаний, обслуживающие дома на территории Крымского полуострова. В снег и гололед дворники должны выходить на посыпку лестниц и тротуаров раньше жильцов.

Напомним, что перед Рождеством в Гидрометцентре Крыма отмечали рекордно теплую для января погоду. Первая новогодняя неделя 2021 года побила рекорд тепла 90-летней давности – 1931 года.