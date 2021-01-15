Пьяный водитель смял самокаты и чуть не сбил остановку в Севастополе

Севастополь, 15 января. Водитель автомобиля Mitsubishi поздним вечером 14 января вылетел на тротуар в районе остановки общественного транспорта «Пляж «Омега». По пути он снес ограждение, самокатную парковку и посаженные кипарисы. До витрины местного паба он не долетел несколько сантиметров. Также чудо уберегло людей, которые находились в остановочном павильоне: до него машине оставалось всего десяток метров.

Как видно по фото, опубликованным в сети, перед легкового автомобиля, скорее всего, уже не подлежит восстановлению — колесо болтается почти на «ниточке», а «морда» полностью разбита. Сильно пострадали и самокаты.

Очевидцы аварии сообщают, возможно, водитель был не трезв. А судя по фото, на котором видно, что переднее сидение в крови, а лобовое стекло имеет характерную трещину со стороны пассажира — люди в машине без травм не остались.

Однако, как сообщили ФАН в Главном управлении МЧС по г. Севастополю, ДТП на фотографиях выглядит драматичней, чем было на самом деле.

«Силы МЧС в данном ДТП не участвовали. Вчера у нас был только один вызов на ДТП, но в другом месте», ― прокомментировали ФАН в пресс-службе управления.

Как ранее сообщалось, на днях в Крыму произошло еще одно ДТП с пострадавшими. На мокрой дороге был сбит пешеход.